Via il tetto: GR Supra Sport Top

Tutti gli appassionati saranno felici di sapere che ritorna la Supra open air: Toyota infatti ha realizzato una versione decapottabile del suo bolide, anche se si tratta soltanto di una one-off custom per l'evento online SEMA360. Possiamo comunque gustarcela in un'ampia fotogallery e in un video, sperando che magari si tratti della base per qualcosa di più consistente in arrivo in futuro.

I DETTAGLI La base della realizzazione è la one off Heritage Edition: stesso body kit, stessi spoiler, stesse gomme. Ma decapottabile. Il suo nome completo è GR Supra Sport Top, ed è un tributo alla Supra Mk IV e al suo tetto rimovibile. In questo caso si tratta di due pezzi che si possono depositare comodamente nel bagagliaio. Rispetto alla Heritage originale l'assetto è più basso di sette centimentri e mezzo, grazie a sospensioni rinnovate. Le HRE da 19 si accompagnano a grossi freni targati Brembo, mentre spoiler e fanaleria richiamano ancora lo stile della mitica Mk IV.

I SOGNI SON DESIDERI Non ci sono informazioni sulla motorizzazione di GR Supra Sport Top, ma è probabile che come nel caso della normale Heritage Edition il tutto sia stato ''pimpato'' fino ai 503 CV. Purtroppo per il momento Toyota ha dichiarato senza tentennamenti che si tratta di una purissima edizione one-off, e che non ci sono piani per una produzione, di serie o limitata che sia. Ma sognare non costa niente...