Tuning e Supra

Quello tra tuning e Toyota Supra è sempre stato... un ottimo rapporto, diciamo. Ma sembra che il mondo delle modifiche, almeno quello giapponese, non stia apprezzando molto la nuova GR. In un video apparso su YouTube sul canale Tuned Japan che racconta la storia di Matchless Crowd Racing, importante azienda di tuning fondata nel 1994 da Shinichi Kobayashi, nota soprattutto per il suo lavoro su Nissan, viene intervistato proprio il fondatore. E le sue parole nei confronti della nuova Supra GR non sono esattamente positive.

LE DICHIARAZIONI Secondo Kobayashi il problema principale è quello di avere chiamato Supra quella che sostanzialmente è una BMW Z4. ''È troppo lenta'', dichiara il fondatore di Matchless Crowd Racing, ''non è adatta al mondo delle corse, non si può guidare come si dovrebbe: dentro è a tutti gli effetti una BMW, per me si tratta di soldi buttati''. Dichiara poi che, per quel che ha avuto modo di sperimentare, la Mercedes AMG A45 è più veloce della Supra.







PAROLE DURE In conclusione, Kobayashi dichiara senza mezzi termini che il nuovo modello di Supra (che a noi ha comunque fatto decisamente una buona impressione), con motore BMW e piattaforma BMW è, a suo parere, davvero pessimo e mal fatto. Che cosa ne penseranno i tuner di casa nostra? Restiamo sintonizzati per scoprirlo!