DOWNSIZING Seducente a vedersi, emozionante a guidarsi. Ahimé, piuttosto onerosa ad acquistarsi. Toyota Supra di nuova generazione costa la bellezza di 67.900 euro: li vale tutti, per carità, ma esclude una folta platea di appassionati delle giapponesi alla 2 Fast 2 Furious. La buona novella è che da questa primavera Supra cala le pretese: a marzo 2020 arriva col 2 litri turbo, unità senz'altro meno performante dell'odierno 6 cilindri da 3 litri (sempre in vendita), ma per nulla al mondo meno divertente. E per una serie di ragioni. Il prezzo è ancora ignoto, allora ci buttiamo: 55.000 euro?

EQUILIBRISTA Al 3.0 turbo 6 cilindri in linea di matrice BMW (ricordiamo che Toyota Supra condivide la meccanica con nuova Z4), un medio massimo da 340 cv e 500 Nm di coppia, si aggiunge dunque in gamma il più snello 4 cilindri 2.0 da 258 cv e 400 Nm al banco. Non solo la nuova unità consente alla coupé del Sol Levante di salvare 100 kg di materia organica: il 2 litri è pure più compatto e riesce a sistemarsi più vicino all'abitacolo, perfezionando così le proprietà di Supra di equilibrio dinamico tra asse anteriore e posteriore. In altre parole, col 2.0 turbo Supra è ancor più adatta ad affrontare lo slalom speciale. Ah, in gallery c'è un breve video che trasmette i brividi.

LENTO SARAI TU Le prestazioni? Se nello zero-cento Supra 3.0 ferma il cronometro all'altezza dei 4 secondi e 3, la sorellina copre la distanza in 5 secondi e 2, e per trasmettere paura basta e avanza. Snocciolando una via l'altra le 8 marce del cambio automatico by ZF e portando a limitatore le capacità del turbocompressore a due canali (twin scroll), si raggiunge la velocità di 250 km/h. Equipaggiamento base (Live) completo di cerchi da 18 pollici, display da 8,8 pollici, sedili in Alcantara nera. Al lancio, la limited edition Fuji Speedway. Supra dove sei, che abbiamo voglia di giocare!