Autore:

Alessandro Perelli

CROSSOVER HIGH PERFORMANCE Se cercate un Suv/crossover ad alte prestazioni, anche Toyota potrebbe entrare nel carosello di proposte con il suo RAV4 GR o, se preferite, Gazoo Racing. GR, infatti, è l’emanazione prestazionale di Toyota, cioè quella stessa divisione racing che ha svolto un ruolo cruciale nello sviluppo della nuova sportiva Toyota, la Supra. Tornando a RAV4, pensate a un crossover di medie dimensioni, che prende le distanze dalla filosofia radical-chic dell’ibrido, per sposare quella più “maleducata” di un motore super pompato e dare vita a una macchina ad alte prestazioni, ma con carrozzeria e ruote rialzate. Questo, in sintesi, il concetto messo nero su bianco dalla Casa giapponese.

IN AMERICA NE SE PARLA GIÀ In America sono un po’ più avanti che sul Vecchio Continente, e questo progetto sembra essere già sul tavolo dei vertici Toyota della filiale a stelle e strisce. Di là dall’Oceano potrebbe arrivare entro breve un RAV4 marchiato TRD (Toyota Racing Development), cioè il brand americano high performance della Casa giapponese. La Toyota ha recentemente ampliato la gamma TRD con modelli inediti, aprendo la strada sul mercato degli Stati Uniti anche all'altro braccio armato di Toyota, ovvero quel Gazoo Racing già conosciuto anche dalle nostre parti.

MA ARRIVERÀ DAVVERO? La Toyota ha già confermato ufficialmente alla stampa americana che i modelli a marchio GR non saranno distribuiti negli Stati Uniti, ma rumors dal Giappone fanno pensare che la Casa giapponese potrebbe cambiare idea e di conseguenza, aprire all’arrivo della RAV4 Gazoo Racing anche in Europa. Secondo la stampa giapponese, Toyota sta effettivamente lavorando su una versione GR sportiva del crossover, confermando che la RAV4 GR abbandonerebbe il focus off-road del modello di grande serie per aumentare le prestazioni su strada. Come si può osservare nel rendering, ciò comporterebbe una riduzione significativa dell'altezza del corpo vettura e la sostanziale modifica estetica del crossover con parafanghi di nuovo disegno, in tinta carrozzeria anziché in plastica grigia. Le immagini raffigurano anche un frontale specifico per Gazoo Racing, nuovi cerchi in lega leggera, uno spoiler posteriore molto pronunciato, che potrebbe non avere solo una funzione estetica viste le possibili prestazioni in gioco e, infine, numerosi badge Gazoo Racing che rendono il RAV4 ancora più attraente. Le prime informazioni rilasciate da Gazoo Racing suggeriscono che lo sviluppo di RAV4 GR sia già in fase avanzata, con una presentazione del modello fissata per il 2021. Indicativo che in Giappone esiste già il modello Harrier GR Sport, un crossover più piccolo del RAV4, ma molto spinto sotto il profilo high performance. Quindi un RAV4 GR potrebbe avere senso sul mercato per ampliare ulteriormente la gamma ad alte prestazioni di Toyota.