Autore:

Alessandro Perelli

UNA COROLLA IN SALSA CROSSOVER La giapponese Toyota ha svelato una versione d’ispirazione crossover della sua Corolla Touring Sports, realizzata in collaborazione con il produttore americano di biciclette TREK e con il quale è attiva una partnership per supportare il team professionistico di ciclisti TREK-Segafredo UCI World Tour. Toyota ha già fornito 16 esemplari di Corolla Touring Sports alla squadra americana come veicoli di supporto durante le gare sulle strade di tutta Europa.

TANTE MODIFICHE FUORI… Le modifiche rispetto alla vettura standard includono una serie speciale di cerchi in lega leggera da 17 pollici, un robusto rivestimento esterno in plastica nera su passaruota e paraurti, una griglia del radiatore a nido d'ape, i cristalli posteriori con il lunotto oscurati, nuovi fendinebbia anteriori e proiettori a Led. L’assetto della Corolla TREK è stato sollevato di 20 mm, mentre sono montate davanti e dietro delle piastre di protezione. Nonostante il corpo vettura sia sollevato, a immagine e somiglianza di una 4WD, tutti i modelli sono a trazione anteriore; nessuna versione integrale sarà disponibile in listino.

… E TANTE MODIFICHE ANCHE DENTRO L’abitacolo della Corolla TREK è rifinito con un nuovo rivestimento in tessuto bicolore, un cruscotto riprogettato con intarsi in legno decorativo e il badge TREK sulla soglia delle portiere e sul bagagliaio. Il sistema infotainment è gestibile tramite il display da 7" alloggiato al centro della plancia.

SICUREZZA PER TUTTI Sotto il profilo della sicurezza, la Corolla TREK monta, fra gli altri, il sistema di controllo della velocità adattivo e il rilevamento dei ciclisti diurno. Nella lista degli accessori di serie troviamo anche il portellone ad apertura e chiusura automatiche motorizzate.

MOTORI IBRIDI E CAMBIO CVT Come il resto della gamma Corolla, anche la TREK sarà disponibile con una scelta di propulsori ibridi benzina-elettrici: il quattro cilindri da 1,8 litri oppure il 2,0 litri. Il primo ha una potenza di 120 CV, mentre il secondo eroga 178 CV. Entrambe le unità trasmettono la potenza alle ruote anteriori tramite la solita trasmissione epicicloidale del sistema ibrido Toyota, ed entrambe dovrebbero assicurare un consumo medio di carburante di circa 4,7 litri/100 km.

I PREZZI E L’ARRIVO Presentata al Salone di Ginevra 2019 (qui il nostro servizio), la nuova Corolla SW arriverà sul nostro mercato entro la fine dell'anno nella sola versione da 1,8 litri. Toyota deve ancora annunciare ufficialmente le il listino della vettura, ma indicazioni dal mercato inglese, dove i prezzi sono stati comunicati, indicano un cifra equivalente a 32.800 euro.