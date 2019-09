Autore:

Federico Sardo

TOYOTA RAV 4 PIMPATA? Nonostante Toyota RAV4 sia in giro da molti anni con grande successo tra le famiglie, il SUV giapponese sta ultimamente diventando molto amato anche dagli appassionati di tuning. Oltre a vari pacchetti venduti direttamente da Toyota, ora anche i tuner giapponesi stanno cominciando a guardare verso di lei. Kuhl Racing, nota soprattutto per i suoi lavori molto aggressivi basati sull'oro e l'argento, ha deciso di concentrarsi su un progetto relativo allo storico SUV Toyota. Senza oro e argento o decorazioni sulla carrozzeria, ma comunque decisamente impressionante.

IL BODY KIT DI KUHL RACING Il progetto finale vedrà la luce nel giro di qualche mese, ma alcune foto già ci mostrano quale sarà l'aspetto di RAV4 "pimpata" con il body kit di Kuhl Racing. Sotto il paraurti possiamo già vedere un grande spoiler anteriore che ribassa molto la vettura, idem per le minigonne laterali. Altre guarnizioni intorno agli specchietti, allo spoiler posteriore e ai fendinebbia; inoltre i render ci mostrano ruote custom e un sistema di scarico con finiture in titanio blu, vero marchio di fabbrica dei tuner giapponesi.

SEMPRE UNA FAMILIARE È vero però che, come dicevamo all'inizio, Toyota RAV4 è un'auto innanzitutto familiare, ed è per questo motivo che il body kit di Kuhl Racing punta soprattutto a renderla più sportiva e aggressiva dal punto di vista estetico, mentre non si concentrerà molto sull'aspetto prestazionale. La maggior parte del pubblico giapponese è abituato ad acquistare modelli ibridi, e generalmente è quello il punto di partenza anche per i tuner. In questo senso va letta anche la notizia che Toyota al momento sta lavorando a una versione plug-in ibrida del suo SUV di punta.