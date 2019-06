Autore:

Dario Paolo Botta

FAMILY FRIENDLY È già tempo di rendering per la nuova Toyota Supra. La scattante sportiva del sol levante, sogno proibito di generazioni di ragazzini, si presenta ora in versione familiare. Stupiti? Non preoccupatevi si tratta solo di un rendering, frutto dell’immaginazione del team russo di Kolesa, che penna alla mano ha deciso di tracciare le ipotetiche linee di una versione a quattro porte dell’iconica GT. Scopriamo insieme il curioso - per essere gentili - progetto dei ragazzi di Kolesa.

COSA CAMBIA In generale le forme dell’auto non subirebbero grandi cambiamenti, l’anteriore e la meccanica rimarrebbero pressoché immutati. Il retrotreno verrebbe ovviamente stravolto per consentire l’istallazione delle due portiere aggiuntive. Per quanto riguarda le dimensioni, nel rendering proposto da Kolesa, la lunghezza complessiva della vettura sfiorerebbe i 4,3 metri, mentre il passo si attesterebbe introno ai 2,47 metri. Scompaiono le prese d’aria in prossimità dei passaruota posteriori, mentre lunotto posteriore e tetto verrebbero inevitabilmente allungati. Il retrotreno è stretto e rastremato, quasi nulle le modifiche in questa parte della vettura.

I NUMERI DELLA “VERA” SUPRA Dopo più di quindici anni, Toyota Supra si è presentata al pubblico in una veste rinnovata e ancora più aggressiva. La sportiva nipponica monta un 3.0 litri turbo da 340 CV e 500 Nm di coppia massima di derivazione BMW, la giapponese condivide fra l’altro la piattaforma della BMW Z4. La Supra scatta da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi per una velocità di punta di 250 km/h autolimitata. Piacevole nella guida di tutti i giorni e scattante in pista, grazie soprattutto alle sospensioni attive che regolano l’assetto e rendono l’auto più composta fra le curve del tracciato, la nuova Toyota Supra è disponibile a partire da 67.900. E voi sapreste immaginarvi il prezzo di un’ipotetica Supra versione familiare?