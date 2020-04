LA PUBBLICITÀ Quello che vi mostriamo oggi è un video commerciale giapponese che ha come protagoniste due Toyota Supra impegnate in un drift in un parcheggio McDonald's. Il filmato è una pubblicità nata da una partnership tra la Casa automobilistica giapponese e il fast food ma il video promozionale, oltre che molto spettacolare, è davvero esilarante. Eccolo qui sotto.

IL DRIFT Protagonisti della acrobazie con le due Supra sono Daigo Saito e Nobuteru Taniguchi, piloti giapponesi della categoria. Rispetto al classico video di drifting questo filmato non ha solo il merito di mostrare grandi numeri dei driver alla guida delle auto, ma anche di regalare allo spettatore una risata.

LA PARTNERSHIP Il video, come anticipavamo in alto, è una pubblicità nata da una partnership tra McDonald's e il team Toyota Gazoo Racing. Dal 1 maggio nei fast food giapponesi verranno regalati, di pari passo con i menù Happy Meal, modellini di auto, tra i quali rientrano appunto la Toyota Supra o la Nissan GT-R Nismo. Un'iniziativa che, vedendo il filmato, potrebbe far venire voglia di recarsi da McDonald's anche a chi bambino non lo è più da un pezzo.