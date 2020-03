SOLO CURVE DI TRAVERSO

Quando l'automobile va di traverso, ma a differenza della peperonata, non fa venire il voltastomaco. A meno che non si abbia la sfortuna (ma no, il privilegio!) di provare l'esperienza come passeggero, e ci sia appena alzati dalla tavola. Siamo soliti associare il drifting come a una manovra da ''maleducati'' del volante, come esibizione sterile della potenza della quale il proprio bolide dispone. In realtà quella di ''spazzolare'' è un'arte sopraffina, una vera e propria disciplina del motorsport, con tanto di competizioni internazionali e autentici professionisti. Trascurando la sfera agonistica, YouTube propone a tema drifting video a centinaia di migliaia. Per voi, la nostra selezione delle 5 clip più popolari e originali caricate sulla piattaforma negli ultimi mesi. Siamo certi che non ripeterete a casa le performance di questi funamboli: anche perche l'auto, questi giorni, non potete neanche usarla...

Chi l'ha detto, innanzitutto, che per derapare occorre muovere il volante? Gli ingegneri della Stanford University hanno insegnato a percorrere in drifting una pista da autocross lunga un chilometro a Miss ''Marty'', la loro DeLorean senza conducente. Nel video, la celebre GT americana di ''Back to the Future'' si disimpegna con l'agilità e la precisione di un pilota in carne ed ossa. Forse, persino meglio...

Nemmeno queste hanno un conducente a bordo, eppure spazzolano che è un piacere (e se le danno di santa ragione). Dal canale Digital RC, ecco che effetto fa guidare da remoto una agguerrita flotta di automobiline radiocomandate. Esemplari in scala 1:10 di sportive, ma anche truck e commerciali, che affidano il successo all'abilità del proprio padroncino. Niente ruote fumanti, ma adrenalina ugualmente a livelli di guardia. E torniamo tutti un po' bambini.

E chi l'ha detto che un veicolo a 6 posti non sia adatto a un po' di sano drifting? Per informazioni chiedere a Oliver Amon, un giovanotto ungherese che al volante di una Multipla prima edizione imbocca mulattiere, cave, ed edifici abbandonati (sì, avete letto bene...) come se non esistesse un domani. Per il ''brutto anatroccolo'' italiano, uno spot poco...ortodosso, ma a modo suo anche lusinghiero: la Multipla può.

Non avrà una tradizione di piloti come altri Paesi, la Federazione Russa, tuttavia su neve e ghiaccio gli automobilisti della patria di Zio Putin sanno come comportarsi, e all'occorrenza, anche come divertisi e divertire. Ecco una rassegna di sbandate controllate da brividi lungo la schiena (e non di freddo). Povere macchine...

Si accennava prima alle competizioni/esibizioni. Non è uno sport privo di rischi, il drifting: benché non si raggiungano velocità particolarmente elevate, l'inconveniente è sempre dietro l'angolo. E quando pensi che le prime a cedere siano le gomme, potresti sbagliarti. Guarda cosa è capitato al professionista Faruk Kugay e alla sua BMW M3 al SEMA di Las Vegas qualche mese fa...