FOLLIE IN AUTO Di video pieni di gente folle che compie le più incredibili acrobazie e derapate c’è pieno il mondo. Anche sulla neve, anche con gemme rare come la Ferrari Monza SP2. I russi, però, sono maestri nell’alzare l’asticella delle cose assurde. E anche questa volta non siamo stati delusi.

ESPERIMENTO SULLA NEVE L’idea è tanto assurda quanto semplice: prendere persone che non hanno idea di come si facciano le derapate sulla neve, automobili evidentemente progettate per altro, in questo caso due vecchissime Lada, e saldarne insieme un paio. I “responsabili” di questo folle esperimento sono quelli di Garage 54 (questo il loro canale YouTube), che in passato hanno realizzato follie come la Fiat Uno a otto ruote (!).

RUSSIAN STYLE La saldatura è nello stile pulito e raffinato di Garage 54, pieno di attenzione al dettaglio e pulizia estetica: una serie di tubi e pezzi di metallo piazzati alla bell’e meglio sulle lamiere delle auto. Operazione che comunque, al di là delle battute, richiede una competenza e capacità davvero impressionanti. Anche perché, come potete vedere nel video qui sopra, la cosa funziona.