SUPER SUPRA Basta guardare i numeri per rabbrividire: oltre 2.100 CV di potenza, col 1/4 di miglio percorso in 6,84 secondi a una velocità massima di 344 km/h. Questa è la Toyota Supra Orange Man Bad, l'auto con cambio manuale - non sequenziale - più veloce al mondo sulla distanza di 400 metri e spiccioli. Oltre a essere così rapida, questo dragster su base Supra sa essere anche spettacolare. Guardate come riesce a impennare (per un inconveniente tecnico, per la verità, come spiegato nel video qui sotto, tratto da YouTube)!

0-100 DA PAURA Al minuto 10:19 vedrete l'onboard di uno dei tentativi, neanche il più veloce. Impressionante lo 0-60 miglia orarie - che corrispondono a 96 km/h - portato a termine in 1,6 secondi. E pensare che la Supra di Orange Man Bad ha fatto anche di meglio, facendo segnare 1,3 secondi! E cosa dire dello 0-130 miglia all'ora - oltre 200 km orari - in 3,46 secondi? Roba da far impallidire anche una Formula 1.

OBIETTIVO TEXAS Joel Grannas, proprietario del team Grannas Racing e pilota della Toyota Supra da record, però, non ha intenzione di accontentarsi. Anzi, ha fissato un nuovo traguardo proprio nei prossimi mesi, a marzo, in occasione del Texas 2k21: l'obiettivo è scendere sotto i 6,8 secondi e segnare un nuovo record del mondo sul 1/4 di miglio. Niente male per una vecchia Toyota Supra del 1994!