ASTA DA RECORD! Ve la ricordate la Toyota Supra di ''Fast & Furious'' di cui vi avevamo parlato circa un mese fa? Bene, il bolide del 1994 guidato da Paul Walker nel primo capitolo della saga e modificato per il seguito ''2 Fast 2 Furious'' è stato battuto all’asta a Las Vegas a un prezzo da capogiro! Sono serviti infatti 500.000 dollari al fortunato acquirente per portarsi a casa la mitica Supra di Brian O’Conner, all’evento organizzato da Barrett-Jackson Auction Company.

INTRAMONTABILE SUPRA A differenza della Supra gemella, venduta nel 2015 per 185.000 dollari (spinta da un motore aspirato ed equipaggiata con finte bombole di NOS), quella venduta in Nevada monta un sei cilindri in linea 2JZ-GTE 3 litri con doppio turbocompressore. Il suo propulsore dovrebbe ancora sviluppare qualcosa come 324 CV e 427 Nm di coppia. A differenza di quanto si vede nel film, sulla Supra la potenza è trasferita alle ruote posteriori da una trasmissione automatica quattro rapporti, anche se il pomello del cambio è stato sapientemente modificato per farlo sembrare un normalissimo manuale.

DOPPIA VITA Gli interni - ancora in buono stato - sono rimasti pressoché invariati, con il volante da corsa a tre razze, i rivestimenti blu dei sedili, i pannelli porta con gli altoparlanti e gli indicatori aggiuntivi lato passeggero. Costruita da Eddie Paul di The Shark Shop a El Segundo, in California, la Supra venne pesantemente modificata in occasione del secondo film (la si vede nella sequenza iniziale nelle mani di Slap Jack). Più tardi però, l’auto venne riportata alle condizioni originali con la classica vernice perlata Candy Orange e il motivo Nuclear Gladiator dell’artista Troy Lee (qui l'orologio dedica Fast & Furious Twin Turbo). Il nuovo proprietario ha ricevuto documentazione e certificati specifici che attestano l’autenticità dell’auto.