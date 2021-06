GIOIELLO AL POLSO Questa volta vi toccherà davvero svaligiare il caveau del narcotrafficante Hernan Reyes per portarvi a casa questo esclusivo orologio dedicato a Fast & Furious (qui il nuovo trailer di Fast & Furious 9). Jacob & Co., rivenditore newyorkese di diamanti e oggetti di lusso, ha svelato infatti il nuovo Fast & Furious Twin Turbo: un orologio in edizione limitata dal valore di 580.000 dollari, pensato per celebrare il 20° anniversario dell’uscita nei cinema del primo capitolo del franchise.

OPERA D'ARTE Il cronografo Fast & Furious Twin Turbo è stato svelato a pochi giorni dal debutto della pellicola nelle sale americane (25 giugno); in Italia, invece, l’ultimo capitolo della saga diretto da Justin Lin arriverà nei cinema il prossimo 18 agosto. La meccanica sfrutta il sistema Twin Turbo Furious brevettato da Jacob & Co., utilizzato precedentemente anche nella collaborazione con Bugatti. Fast & Furious Twin Turbo si compone di una cassa in carbonio forgiato con cornice in acciaio spazzolato. Il quadrante invece è in vetro zaffiro e al centro è raffigurata una ragazza con due bandiere a scacchi ai lati della quale campeggiano la celebre Dodge Charger di Dominic Toretto e l’indimenticabile Toyota Supra di Brian O'Conner.

SOLO PER POCHI Internamente, Fast & Furious Twin Turbo è animato da un calibro Jacob & Co. JCFM05. Questo speciale meccanismo è composto da 832 elementi e da due tourbillon che ruotano a velocità differenti su ciascun asse. ''Il nostro Twin Turbo Furious è l’abbinamento ideale per il franchise Fast & Furious. […] in passato Jacob & Co. ha stretto molte partenrship importanti e di successo, ma a dirla tutta non ha mai collaborato con una realtà così vicina al nostro DNA, com’è appunto la saga di Fast & Furious'', ha affermato Benjamin Arabov, CEO di Jacob & Co. L’azienda produrrà solo nove esemplari di Fast & Furious Twin Turbo e tutti saranno messi in vendita a partire dal prossimo 25 giugno, al prezzo di 580.000 dollari (circa 485.500 euro).