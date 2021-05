AUTO DI CELLULOIDE Per gli appassionati di auto e cinema, l’asta di Barrett-Jackson che si terrà a giugno a Las Vegas continua a offrire ghiotte occasioni per svuotare il proprio conto in banca: dopo la replica - fedelissima - della Ford Mustang del 1967 di Gone in 60 Seconds, la Eleanor tanto bramata da Nicholas Cage, tocca questa volta a un’auto originale, la Toyota Supra del 1994 usata da Paul Walker nei primi due capitoli di Fast & Furious. L’auto è in vendita senza base d’asta e senza riserve, ma sospettiamo che il suo futuro proprietario dovrà staccare un assegno piuttosto sostanzioso.

INCONFONDIBILE Come riporta anche il sito d’aste, l’auto è stata guidata dall’attore nel corso delle riprese del primo film del 2001, The Fast and the Furious, e nel seguito del 2003, 2 Fast 2 Furious, e c’è ampia documentazione che testimonia l’autenticità del veicolo. La Supra è stata realizzata da Eddie Paul allo Shark Shop di El Segundo, in California, con la sua caratteristica vernice perlata Candy Orange della Lamborghini Diablo e il motivo Nuclear Gladiator realizzato dall’artista Troy Lee. A completare il tutto, lo spoiler anteriore Bomex, vistose minigonne laterali, cofano in carbonio, alettone posteriore APR in alluminio a due ali, e ruote Dazz Motorsport Racing Hart M5 Tuner da 19 pollici.

BELLA ANCHE DENTRO Gli interni, che nelle auto usate nei film sono tipicamente messi piuttosto male (si veda la Lycan Hypersport di Fast & Furious 7), sono in condizioni più che accettabili, soprattutto per via del fatto che l’auto è stata utilizzata anche per riprese al posto di guida. Decisamente vistosi tutti gli elementi di contorno, dagli strumenti circolari davanti al passeggero allo sterzo Momo aftermarket. Il motore è forse la parte più deludente dell’auto, perché è il turbo sei cilindri da tre litri originale, accoppiato a una trasmissione automatica a quattro rapporti.

APPUNTAMENTO AL CINEMA La saga di Fast & Furious continua, con l’acceleratore perennemente a tavoletta e il contagiri che schizza oltre la zona rossa: l’ultimo trailer di F9 promette sequenze ancor più spettacolari - e improbabili - dei precedenti otto film. A meno di ulteriori ritardi, l’ultimo episodio delle avventure di Dominic Toretto arriverà sugli schermi tra qualche settimana, il 25 giugno.