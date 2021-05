UNA STRAGE DI MACCHINE Poche spiegazioni, tanta azione e un punto di vista da ''dietro le quinte'' nell'ultimo video Total Car-Nage (sagace il gioco di parole) che anticipa l'uscita di F9, nuovo capitolo della saga di Fast and Furious. Guardatelo qui sotto, poi ne parliamo...

QUANDO ARRIVA Fast & Furious 9 - The Fast Saga è atteso nelle sale italiane nel corso dell'estate - campagna vaccinale permettendo - dopo il debutto nei cinema americani. Da quello che si vede nel video qui sopra è chiaro che, se anche i ritocchi in grafica computerizzata CGI renderanno il tutto ancora più spettacolare, buona parte delle scene acrobatiche sono girate dal vivo. E sono una vera car...neficina, destinata ad alzare di parecchio il numero delle auto distrutte nel franchise, che ammonterebbe a quasi 1.500 esemplari nei soli primi 7 film.

UN LAVORO PAZZESCO Auto scagliate le une contro le altre, con l'aiuto di catapulte, scontri, esplosioni e lamiere accartocciate: quello che vedremo al cinema è una vera strage di veicoli. Le esplosioni tra cui si inseguono la Ford Mustang Shelby GT350R e la Dodge Charger SRT Hellcat Widebody, pur controllate, sono vere. E così pure i due SUV che si schiantano contro altrettante file di auto parcheggiate. Insomma, un gran lavoro di preparazione: basti pensare che un'acrobazia di quattro secondi in cui una Toyota 86 viene spinta attraverso un edificio ha richiesto otto mesi di preparazione e quattro giorni di riprese. Otto mesi per quattro secondi di film.

IL CAST ''Fast 9'' vedrà, tra i protagonisti, il solito Vin Diesel/Dominic Toretto affiancato da Michelle Rodriguez/Letty Ortiz, ma anche John Cena nei panni di Jakob Toretto, fratello di Dom, Helen Mirren, Charlize Theron e Cardi B: accanto a Jordana Brewster/Mia Toretto e Tyrese Gibson/Roman Pearce che conosciamo fin dal primo capitolo della saga. E il numero 9 non sarà l'ultimo capitolo: lo stesso Vin Diesel ha confermato che il filone narrativo principale finirà dopo Fast 11 e gli spin-off, tra cui ''Letty'' con Michelle Rodriguez, manterranno in vita il redditizio franchise per molto tempo.