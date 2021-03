DA UMILI ORIGINI Quella di Fast & Furious è una delle saghe cinematografiche più affascinanti degli ultimi anni, se non altro per l’evoluzione che ha avuto: io c’ero, al cinema nel 2001, a vedere il primo film con Vin Diesel e Paul Walker diretti da Rob Cohen. Una riuscita e indubbiamente divertente variazione sul tema Point Break, ma le cui pretese erano tutto sommato limitate a quelle di dar vita a un bel B movie.

SEMPRE PIÙ ESTREMA Con il passare del tempo la serie è cresciuta, fino a diventare il macina blockbuster che conosciamo oggi, con budget milionari, cast stellari e stunt sempre più impressionanti. Siamo passati dall’ormai quasi ingenuo motto “vivo un quarto di miglio alla volta” ad auto che si ''aggrappano'' con una calamita a un jet stealth in volo rovesciato. Per dire.

FACCIAMO DUE CONTI In attesa del nono film, la cui uscita è prevista - almeno nelle sale americane - il prossimo 25 giugno (un mese dopo l’ennesimo rinvio annunciato lo scorso ottobre), si può cominciare a fare un primo bilancio di quante auto sono state distrutte, massacrate e ridotte in carcasse fumanti dal primo film. Ne parla in maniera approfondita nel video che trovate qui sotto Craig Lieberman, consulente tecnico delle prime due pellicole.

LA MAGIA DEL CINEMA Se masticate l’inglese guardatevi il video, che è interessante e pieno di curiosità. Per i meno avvezzi alla lingua di Albione, Lieberman spiega che per ogni auto presente in un film - e non solo della serie F&F - vengono costruite diverse versioni, con scopi differenti. La “hero car” è quella in cui si vede anche l’attore che la guida, ed è quella che viene mantenuta nelle migliori condizioni per le riprese più ravvicinate. Ci sono poi tutte le altre, che spesso sono repliche, o veri e propri mostri di Frankenstein ottenuti mettendo insieme tre o quattro rottami dello stesso modello, che devono solo sembrare uguali all’originale, e che vengono usate per gli stunt e le acrobazie e le scene in cui vengono distrutte.

NESSUN DANNO (O QUASI) I collezionisti, insomma, non hanno molto di cui preoccuparsi: le ormai preziosissime auto di Fast & Furious che vediamo andare a pezzi nei film in realtà sono ancora in perfette condizioni. Quelle andate distrutte sono rottami dal valore pressoché nullo. Che poi, anche quelle distrutte spesso vengono vendute all’asta, e a loro volta ristrutturate.

IL TOTALE È... Lo scorso anno l’agenzia di assicurazioni britannica Insure the Gap ha svolto un’interessante ricerca, prendendo nota di quante auto sono state distrutte nei primi sette film:

The Fast & The Furious : 78 auto

: 78 auto 2 Fast 2 Furious : 130 auto

: 130 auto The Fast & the Furious: Tokyo Drift : 249 auto

: 249 auto Fast & Furious : 190 auto

: 190 auto Fast Five : 260 auto

: 260 auto Fast & Furious 6 : 350 auto

: 350 auto Furious 7: 230 auto

La cifra totale è pazzesca: 1.487 automobili distrutte! Roba che fa sfigurare perfino gli inseguimenti nel primo film dei Blues Brothers. E mancano all’appello Fast & Furious 8 e F9, oltre allo spassoso spin-off di Hobbs & Shaw con The Rock e Jason Statham. Secondo me rischiamo di sfondare serenamente quota 2.000.