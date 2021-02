ERA IL 2020... È passato più di un anno dall’ultimo trailer di Fast & Furious 9 (o Fast 9, o meglio ancora F9, come preferite voi), quando la pandemia di Covid19 non era ancora tra noi, e quando il nuovo film della famiglia Toretto era previsto nelle sale di tutto il mondo entro la fine di maggio. Poi è successo quello che è successo, e il film è stato rinviato al 2021.

UN NUOVO TRAILER Durante il Super Bowl di questa notte, che ha visto i Tampa Bay Buccaneers di Tom Brady vincere per 31 a 9 contro i Kansas City Chiefs, è arrivato un nuovo trailer di Fast & Furious 9, pubblicato su YouTube, e non mancano le sorprese. A cominciare dalle primissime sequenze, quando vediamo la Nissan Skyline R34 di Brian (interpretato dallo scomparso Paul Walker) che arriva a casa di Dominic Toretto, con ogni probabilità guidata da Mia (Jordana Brewster).

RITORNI INASPETTATI A casa di Dom si presenta anche il redivivo Han Lue (interpretato da Sung Kang), che tutti credevano morto alla fine di Fast & Furious: Tokyo Drift. Ancora non è stato spiegato come sia potuto uscire vivo dall’esplosione che ha fatto saltare in aria la sua Mazda RX-7, speronata da una Mercedes Classe S, ma sono dettagli. Ad accoglierlo, oltre alla famiglia al completo, c’è quello che sembra l’altro protagonista di Tokyo Drift, Sean Boswell (Lucas Black). Per il resto, nei rimanenti secondi del trailer vediamo il ritorno di un po’ di attori della serie, da Charlize Theron a Hellen Mirren, e ovviamente il cattivo di turno John Cena, che abbiamo scoperto essere il fratello di Vin Diesel.

FINALE COL BOTTO Trattandosi di Fast & Furious, però, il trailer non poteva non concludersi con qualche improbabile delirio automobilistico: per un brevissimo istante si vede quella che sembra una gara Nascar, una quantità indecifrabile di vecchie Skoda Octavia della polizia distrutte lungo l’autostrada, Hellen Mirren che fa le derapate con la sua Koeniggsegg viola, palazzi che crollano, fino ad arrivare al gran finale. Una Toyota 86, per l’occasione convertita in improbabile “proiettile” che distrugge un camion dopo aver attraversato un palazzo su due ruote. Fast & Furious, appunto.

QUANDO ESCE Interpretato - tra gli altri - da Vin Diesel, Michelle Rodriguez, John Cena, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Cardi B, Helen Mirren e Charlize Theron, F9 dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche il prossimo 28 maggio.