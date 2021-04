SEMPRE PIÙ IN ALTO Altro che rapine, corse clandestine e brutte copie di Point Break! Dice bene Roman all’inizio del trailer: in questi anni la banda di Fast & Furious ha distrutto aerei, treni, carri armati, perfino un sottomarino (e nel mezzo, più di 1.500 auto). Al punto che l’unica, vera domanda circa il nono film della saga non è tanto sapere chi sarà il cattivo (John Cena, il fratello di Dominic Toretto), o la storia (impedire la fine del mondo per mano del cattivo di cui sopra), ma scoprire di quanto si alzerà l’asticella dell’assurdo, e quanto spettacolari saranno gli stunt al prossimo giro.

IL TRAILER Con il nuovo trailer, abbiamo finalmente la risposta che stavamo cercando: magneti giganti e auto nello spazio. Fast & Furious 9, in uscita nelle sale il prossimo 25 giugno - e questa dovrebbe essere la volta buona - è un concentrato di follia e adrenalina come pochi se ne sono visti sul grande schermo. Guardate e giudicate voi stessi.

COME NEI CARTONI ANIMATI Nei tre minuti e rotti del trailer vediamo scazzottate, gente che si butta dai tetti dei palazzi, inseguimenti, incidenti, esplosioni, e fin qui sarebbe più o meno tutto nella norma, per la saga di Fast & Furious. Poi arrivano i magneti che attraggono e respingono veicoli con la stessa determinazione e precisione delle calamite a forma di U che usa Wile E. Coyote contro il roadrunner. E la Pontiac Fiero del primo trailer attaccata al tetto di un aereo, con motori a reazione appiccicati sopra, pronta a quello che sembra a tutti gli effetti un volo nello spazio. A bordo ci sono Roman e Tej con tanto di tute spaziali d’accatto, con caschi da palombaro e nastro adesivo. Per dire quanto loro stessi si prendono sul serio.

ALL STAR A parte i membri storici della “famiglia”, da Vin Diesel (Dom Toretto) a Michelle Rodriguez (Leticia Ortiz) e Jordana Brewster (Mia Toretto), Tyrese (Roman Pearce) e Ludacris (Tej Parker), tornano Charlize Theron nei panni della super cattiva Cypher, Helen Mirren (Madgalene Shaw), John Cena (il granitico Jakob Toretto, fratello nascosto di Dom), e soprattutto Sung Kang nei panni del redivivo Han Seoul-Oh, che avevamo dato per morto alla fine di Tokyo Drift (film che, nel canone della serie, si colloca temporalmente dopo F&F6).

ANCHE RARITÀ E poi, naturalmente, ci sono le auto: la Charger del 1969 di Dominic Toretto, una Toyota 86 attirata da un magnete in corsa (uno stunt che ha richiesto otto mesi di lavorazione), la Nissan Skyline R34 di Brian O’Conner, una Toyota GR Supra arancione che omaggia quella guidata da Paul Walker nel primo film della serie, una Jeep Grand Cherokee, la Ford Mustang di Jakob e nientemeno che una Noble 600 guidata da Helen Mirren in persona.