SPETTACOLARE MUSCLE Non si contano le auto rese famose dal cinema e dalla televisione, ma quelle con un nome proprio non sono poi molte. Una di queste è Eleanor, la Ford Mustang del 1967 guidata (rubata) da Nicholas Cage in Gone in 60 seconds (Fuori in 60 secondi), il film d’azione del 2000 con Angelina Jolie.

TUTTO COME NEL FILM Il modello che vedete in queste immagini è la riproduzione fedele della Eleanor del film, realizzato partendo dalla Mustang del 1967 dall’officina R3 Performance Products (una delle due autorizzate da Ford per la produzione di questi veicoli), utilizzando lamierati ufficiali della casa dell’Ovale Blu e con parti fornite da Brand New Muscle Car. Il colore è l’originale Axalta DuPont Black con le strisce grigio 44490 Pepper Gray Le Mans usate anche nel film. Tutto, dalle luci nel parafango agli scarichi in acciaio inossidabili, sono stati ricreati per renderla uguale in tutto per tutto all’auto di Randall Raines.

ANCHE IL POMELLO È QUELLO ORIGINALE Sotto il cofano batte il V8 da 6,7 litri di clindrata abbinato a un cambio manuale a cinque rapporti Tremec, capace di erogare 450 CV. Non mancano le sospensioni multilink al posteriore e quelle indipendenti all’anteriore, proprio come nell’auto del film. All’interno i sedili sono quelli giusti, con tanto di rivestimento in pelle (all’epoca disponibile su richiesta), un volante Lecarra in legno e alluminio, la strumentazione di Brand New Muscle Car e anche la stessa pedaliera in alluminio. Immancabile il pomello del cambio “Go-Baby-Go” e l’interruttore per aprire il NOS, con tanto di bombola nel bagagliaio (però vuota, assicura il venditore). Unica concessione alla modernità, la radio con lettore CD, Bluetooth, navigatore e radio satellitare.

PREZZO LIBERO Praticamente nuova (con 402 km sul contachilometri), questa replica della Eleanor del film verrà messa in vendita duranta un’asta della casa Barrett-Jackson che si terrà a Las Vegas il prossimo giugno. Nessuna base d’asta, nessuna riserva. Il lotto comprende anche la locandina del film autografata da Nicholas Cage e un certificato di autenticità firmato dal produttore Denice Shakarian Halicki. Ve la sentite di ipotizzare a quanto verrà battuta l’auto?