Autore:

Matteo Gallucci

MOVIE CAR Vi ricordate la Ford Mustang Eleanor protagonista del film degli anni 2000 "Fuori in 60 secondi" con l'attore Nicolas Cage? Ebbene, una delle auto da film più iconiche mai create è in vendita. Attenzione, non vi scrivo di una semplice replica ma proprio di una delle 11 auto costruite da Cinema Vehicle Services per il film diretto da Nicolas Cage.

ATTRICE ATTIVA Questa auto da sogno, che ha ispirato numerose serie speciali, è stata realmente utilizzata per le riprese del film durante la famosa scena di inseguimento attraverso il cantiere navale lungo il fiume di Los Angeles. Una delle scene più adrenaliniche di "Fuori in 60 secondi" ma non preoccupatevi, la Ford Mustang Eleanor non presenta nessun tipo di danno e sembra proprio uscita dalla fabbrica (come potete vedere da foto e video nella gallery) perché fresca di restauro completo.

LA SUA STORIA Se Mustang Eleanor è una delle auto più famose nel mondo del cinema pochi conoscono la sua vera storia. Infatti nasce dalla mente del designer Steve Stanford e viene affinata grazie alla collaborazione con Chip Foose (famoso designer, imprenditore e consulente Ford, General Motors e Chrysler). Così dopo aver deciso il vestito per l'auto più ambita del film la Cinema Vehicle Services inizia a lavorare partendo da una Ford Mustang del 1967 ispirandosi, però, alla Mustang GT500 con ruote personalizzate, luci ausiliarie e una verniciatura metallizzata grigia dedicata. Al suo interno il volante in stile anni '70 in legno, pedali in alluminio e un cambio Hurst con un pulsante "Go Baby Go" per azionare la bombola di NOS inserita nel bagagliaio e un tachimetro Auto Meter.

MOTORE Sotto al cofano un grande classico americano: il motore V8 da 5,8 litri con testate in alluminio, camme riprofilate e un collettore di aspirazione Edelbrock Performer. Il modello ha anche uno scarico laterale in acciaio inossidabile con terminali Magnaflow e un sistema di accensione MSD. Il motore viene gestito dal cambio manuale a cinque marce mentre il sistema NOS è realmente funzionante e fornisce da 100 CV (75 kW / 101 CV) a 125 CV (93 kW / 127 CV) in più.

DOVE E QUANDO La Ford Mustang Eleanor andrà all'asta di Mecum a Kissimee, Florida, dal 2 al 12 gennaio 2020. Non è trapelata nessuna informazione riguardo al prezzo di vendita richeisto, ma Mecum ha detto che l'auto è stata guidata solo per circa 90 miglia (145 km) da quando il restauro è stato completato.