Autore:

Giulia Fermani

FORD A PADOVA 2019 In scena dal 24 al 27 ottobre 2019, il Salone Auto e Moto d'Epoca di Padova è ormai entrato nel vivo. Ford è presente, per raccontare la storia del brand Transit e per presentare, in anteprima nazionale, il nuovo Tourneo Custom Plug-In Hybrid.

TRANSIT: DAL 1965 Il primo Ford Transit per il mercato europeo è uscito dallo stabilimento inglese di Langley nel 1965 ma si sa di un suo antenato, pensato solo per il mercato tedesco, che risale addirittura al 1953. Si tratta del Ford FK 1.000, meglio noto come Ford Taunus Transit, che divenne subito il mezzo di trasporto di Vigili del Fuoco e Operatori Sanitari di pronto soccorso.

TOURNEO IBRIDO Con il nuovo Tourneo Custom Plug-In Hybrid, Ford si consacra primo brand a portare la tecnologia ibrida plug-in nei viecoli commerciali da 1 tonnellata. L' autonomia di guida in elettrico promessa supera i 50 km. Il Tourneo ibrido permette di scegliere tra 4 modalità di guida elettrica: EV Auto, EV Now, che dà priorità all'energia immagazzinata nelle batterie disattivando il motore EcoBoost, EV Later, che antepone l'uso dell' EcoBoost e sfrutta la carica rigenerativa proveniente dalle frenate ed EV Charge che usa il motore EcoBoost per caricare al massimo le batterie.