Autore:

Giulia Fermani

AUTO E MOTO D'EPOCA Aprirà i battenti il prossimo 24 ottobre la Fiera di Padova. Il Salone, nato trent'anni fa come mercato di auto d'epoca, si confema l'appuntamento con l'heritage più grande in Europa, con oltre 5.000 auto in vendita. Le auto, moto e ricambi rimarranno in mostra nei padiglioni di Via Niccolò Tommaseo 59, fino al 27 ottobre. Presenti all'appello per l'edizione 2019 i marchi Seat, Ford, Pagani, Porsche, Bentley, McLaren e Alpine. Di seguito il costo dei biglietti per le singole giornate e degli abbonamenti per due o tre giorni.

I BIGLIETTI L'anteprima della fiera si terrà il 24 ottobre, dalle 9 alle 18. Nella giornata di anteprima non sono previste riduzioni per il costo del biglietto: 45 euro. Il giorno seguente, venerdì 25 ottobre, l'ingresso alla manifestazione, aperta dalle 9 alle 19, costa invece 30 euro. Per le singole giornate di sabato 26 e domenica 27 ottobre le opzioni sono due: intero, al costo di 25 euro, e ridotto -20 euro- per ragazzi dai 13 ai 17 anni e persone con invalidità inferiore all'80%. Passando agli abbonamenti, il carnet per i giorni 26 e 27 è in vendita a 46 euro, mentre per il 25 e 26 il prezzo sale a 53 euro. L'abbonamento tre giorni (25, 26, 27) costa 76 euro. Entrano gratis i bambini fino a 12 anni e le persone con invalidità dell'80% o superiore con accompagnatore. Qui sotto trovate la mappa della Fiera.

COME ARRIVARE Per raggiungere la Fiera in automobile percorrendo l'Autostrada Bologna - Padova (A13), l'uscita è Padova Sud. Dall'Autostrada Venezia – Milano (A4) si può uscire sia a Padova Ovest sia a Padova Est. Lo spazio espositivo si raggiunge in meno di 10 minuti di camminata dalla stazione ferroviaria di Padova. Per coloro che arrivano da più lontano l'aeroporto più vicino è quello di Venezia: da lì poi c'è un Pullman con SITA che porta a Padova. Qui il sito ufficiale della Fiera Auto e Moto d'Epoca di Padova.