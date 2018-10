Autore:

Danilo Chissalè

ASSICURAZIONE AGEVOLATA Possessori di moto d’epoca gioite! La Federazione Motociclistica Italiana, in collaborazione con il broker Marsh, annuncia che è finalmente disponibile, e acquistabile, l’assicurazione a tariffa agevolata per moto immatricolate almeno 20 anni fa e regolarmente iscritte al Registro Storico FMI.

I VANTAGGI L’accordo prevede una serie di vantaggi al di là del semplice aspetto economico: la polizza, infatti, è priva di franchigia in caso di sinistro, non prevede limitazioni per i conducenti al di sotto dei 25 anni e non è richiesto il possesso di un ulteriore veicolo assicurato.

LE TARIFFE Di seguito vi riportiamo le tariffe scontate, riservate solamente ai tesserati FMI.

Per un solo motociclo/ciclomotore, valida sia per la guida esclusiva che libera

TERRITORIO PREMIO LORDO Nord Italia 90,00 euro Centro Italia 90,00 euro Sud Italia 110,00 euro

Per più motocicli, a guida esclusiva

TERRITORIO n. di veicoli PREMIO LORDO NORD da 1 a 3 145,00 euro da 4 a 5 193,00 euro da 6 a 10 264,00 euro da 11 a 20 330,00 euro CENTRO da 1 a 3 156,00 euro da 4 a 5 205,00 euro da 6 a 10 276,00 euro da 11 a 20 342,00 euro SUD da 1 a 3 191,00 euro da 4 a 5 239,00 euro da 6 a 10 310,00 euro da 11 a 20 376,00 euro

COME ACQUISTARLA Per acquistare la polizza a tariffa agevolata è necessario recarsi sul sito di Marsh, immettere i dati della moto e registrarsi al sito. Brutte notizie per i possessori di moto con fiches ASI, nonostante il comprovato interesse storico l'agevolazione è riservata ai soli veicoli FMI.