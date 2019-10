Autore:

Giulia Fermani

100 CANDELINE PER CITROEN In programma dal 24 al 27 ottobre 2019, il Salone di Auto e Moto d’Epoca 2019 fa da cronice ai festeggiamenti per i cento anni del marchio Citroen. Per l'occasione, la Casa del Double Chevron porterà sul palco due modelli iconici: una Type A 10 HP del 1919 e una Traction Avant 11BL Performance del 1956.

DUE MODELLI ICONICI Interamente curato dal Centro Documentazione Storica, lo stand Citroen alla Fiera di Padova rende omaggio alla lunga e importante storia del marchio. Le auto esposte: una Type A, la prima auto francese costruita in serie in Europa e una Traction Avant. Progettata proprio da André Citroen, la Type A nasce come auto economica, che permetteva di consumare poco, sia in termini di carburante (7,5 litri ogni 100 km) sia di consumo degli pneumatici, grazie al suo peso contenuto. Economica, però, non significava povera. Già dal lancio, infatti, la Type A 10 HP veniva proposta in più versioni: Torpedo, Coupé de Ville o Conduite Intérieure. Ultima lanciata da André Citroen prima della sua scomparsa, la prima Traction viene presentata nell' aprile del 1934. Più bassa ed aerodinamica delle sorelle in gamma, Citroen Traction Avant deve il suo nome trasmissione sulle ruote anteriori.