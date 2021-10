Anticipazioni

L'attesa è agli sgoccioli, Toyota Aygo sta per conoscere la propria erede, un'auto che della progenitrice conserverà il nome (almeno in parte), ma da cui prenderà invece le distanze in termini di stile e di carrozzeria. Come confermato in una nota di accompagnamento al teaser ufficiale, nuova Toyota Aygo X esordirà all'inizio del mese di novembre 2021. Sempre di un prodotto di segmento A si tratta, ma con quella X che fa la differenza...

Toyota Aygo X Prologue

INCROCIO DI RAZZE La ''X'' va infatti pronunciata ''Cross'' ed individua non più una classica citycar, bensì un crossover dalle dimensioni ultracompatte. Un baby SUV le cui forme saranno in larga misura ispirate a quelle del prototipo Aygo X Prologue mostrato da Toyota la primavera scorsa (vedi anche le nostre foto spia). Frontale pronunciato, luce a terra superiore ad un'utilitaria, passaruota massicci e barre al tetto. Ma al tempo stesso, una lunghezza inferiore ai 4 metri. Nuova Aygo X la sorellina naturale di Toyota Yaris Cross, modello del quale - proprio come Yaris - sfrutta anche la stessa piattaforma GA-B.

Nuova Toyota Aygo, le nostre foto spia

IO BALLO DA SOLA Con la terza generazione, Aygo insomma svolta secco. D'altra parte, Aygo X è anche la prima Aygo ad essere concepita, progettata e sviluppata interamente da Toyota, senza cioè più avvalersi della partnership con PSA. Solo lo stabilimento produttivo resta lo stesso di prima: la fabbrica di Kolin, in Repubblica Ceca, col design che è invece opera del team del Centro stile europeo di Nizza.

MAYBE HYBRID Toyota avrebbe escluso l'ipotesi di una versione 100% elettrica, sia nel breve periodo, sia sul lungo termine. Il pianale modulare Yaris apre semmai alla possibilità della motorizzazione full hybrid: molto più probabile, tuttavia, che - almeno inizialmente - Aygo X verrà proposta unicamente con motore a benzina. World premiere i primi di novembre, vendite a partire dal 2022. Ancora un pelo di pazienza, e le scommesse lasceranno posto alle certezze.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/10/2021