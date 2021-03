DAL CONCEPT ALLA PRODUZIONE Con il lancio del concept Aygo X Prologue, Toyota dà un assaggio di quella che sarà la sua nuova citycar Aygo di terza generazione, molto simile nello stile e nei contenuti tecnologici a questo originale prototipo. Partiamo dal design, inedito, basato sul concetto di un piccolo crossover (la X sta per Cross) con una forte personalità, nonostante le dimensioni contenute. Le sue forme così dinamiche sono frutto del centro stile europeo ED2 di Toyota ubicato vicino a Nizza, in Francia e del team guidato da Ian Cartabiano che è riuscito a miscelare le forme compatte di una citycar con lo stile originale e distintivo dei modelli a ruote alte.

UN CITY-CROSSOVER Il risultato è la Aygo X Prologue, che strizza l’occhio al mondo di SUV e crossover grazie a dettagli come i passaruota massicci, alle ruote di generose dimensioni e alle barre longitudinali sul tetto. Lo stile del frontale è un altro spunto di interesse poiché sfoggia nella parte superiore una linea continua di luci a LED che include i fari. Inferiormente, ci sono una griglia per la presa d'aria, i fendinebbia e la protezione sottoscocca, che ripetono il motivo geometrico dell'esagono, filo conduttore dello stile di questo modello, recuperato anche nel posteriore grazie alla forma dei gruppi ottici a LED.

SOLUZIONE BI-COLORE E TINTE VIVACI Il concept presentato in anteprima mondiale è definito dalla colorazione rossa e nera, ma l'intero progetto prevede sempre due toni di colore per la carrozzeria, uno per frontale, fiancate e tetto, l'altro in nero per la parte bassa anteriore, i passaruota e la zona posteriore. Naturalmente le tinte saranno vivaci e in sintonia con lo spirito audace della nuova auto. Ci sarà la possibilità di scegliere tra soluzioni che aggiungono al nero di base il verde ''wasabi'', il rosso ''peperoncino'', il giallo ''zenzero'', o il nero ''pepe nero''. Mistero, invece, sulle soluzioni che troveremo in abitacolo, ma anche qui non mancheranno le soprese. Intanto, guardate il video di presentazione del concept Toyota, che poi finiamo di parlarne.

PIATTAFORMA MODULARE CONDIVISA Oltre al design originale, il progetto della nuova Toyota Aygo prevede una carrozzeria a cinque porte e utilizzerà la nuova piattaforma modulare GA-B, già utilizzata per Yaris e Yaris Cross. Questa soluzione permetterà una certa economia di scala per mantenere accessibili i prezzi della nuova Aygo. Stessa economia che coinvolge anche la motorizzazione visto che, almeno all’inizio, con ogni probabilità l'unica soluzione disponibile sarà un’unità a benzina. Per l’elettrificazione, più o meno pesante, dovremo aspettare un po’ di tempo.