L'AUTO DEL MOMENTO È l'eroina che tutti stavamo aspettando: un'auto piccola, ma formidabile e capace di mettere in ginocchio giganti del calibro della Nissan GT-R Nismo. Parlo della Toyota GR Yaris, nata come homologation special per poter presentare un'auto da rally, che causa cambio dei regolamenti non correrà mai. Nondimeno la versione stradale rimane, con il suo telaio realizzato ad hoc per poter montare un'efficcissima trazione integrale, che permette di affrontare qualunque superficie. La neve, per esempio, come vediamo nel video emozionale qui sotto.

A LEZIONE DAL CAMPIONE Ma lo show non è tutto e sfruttando le capacità della sua piccola bomba, Toyota Gazoo Racing ha condiviso sul suo canale YouTube un altro video, in cui il pilota di rally Norihiko Katsuta impartisce nel modo più godibile possibile, sei brevi lezioni su come si affrontano altrettante situazioni tipiche della guida sportiva sulla neve. In 3 minuti il video dà qualche spunto su come gestire curve ad alta velocità, slalom, svolte sul posto, tornanti in successione e cambi di direzione. Il pilota parla in giappnese, ma le riprese che mostrano i suoi movimenti a bordo aiutano a intuire che cosa succede e bastano pochi clic per attivare i sottotitoli con la (pessima) traduzione simultanea. Come si fa? Prima dovete cliccare sul simbolo della paginetta di testo alla base del video, poi sull'ingranaggio delle impostazioni, quindi su Sottotitoli, poi Traduzione Automatica e finalmente scegliere la lingua che preferite. C'è persino il Latino (ma Cicerone si rivolterebbe nella tomba, leggendolo)!

DI COSA STIAMO PARLANDO Per chi si fosse messo in ascolto solo ora, ricordo che la Toyota GR Yaris (qui la nostra prova) ha un motore a tre cilindri da 1,6 litri, capace di 261 cavalli, che la spinge a 230 km/h e le fa bruciare lo 0-100 km/h in soli 5,5 secondi. Ma se con questo vi ho scatenato un'irrefrenabile voglia di possedere la piccola peste, sappiate che ormai i concessionari non accettano più ordini e trovarne una che non sia già stata aggiudicata è una vera impresa.