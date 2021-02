MADE IN UK Nel Regno Unito il preparatore Litchfield propone, per soli 740 euro, un pacchetto di modifiche che portano la Toyota GR Yaris dai 261 CV e 360 Nm della vettura standard a 305 CV e 390 Nm. Per ottenere tutto ciò le modifiche sono limitate: il tre cilindri turbo da 1,6 litri giapponese mantiene tutte le sue caratteristiche fondamentali, ma guadagna un nuovo filtro dell'aria e una centralina aggiuntiva (piggyback) che altera i segnali in ingresso alla centralina motore originale. Il risultato? Giudicate voi, nel video della drag race tra l'auto standard e quella modificata, pubblicato su YouTube da CarWow. Lo trovate qui sotto.

NE VALE LA PENA? Oltre che nella partenza da fermo, le due auto sono messe a confronto con partenza lanciata e il risultato non cambia. Ma vale la pena modificare un'auto in tiratura limitata come la Toyota GR Yaris, che già di serie batte in pista una Nissan GT-R Nismo (qui il video)? Lasciateci il vostro commento e per maggiori dettagli sull'auto, guardate il video della nostra prova su strada e in pista.