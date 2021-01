VIDEO VIRALE Strada chiusa al traffico, spotter lungo il percorso per assicurarsi che non entri nessuno e via a far traversi come se non ci fosse un domani, con una fiammante Toyota GR Yaris (qui la nostra prova su strada) sull'asfalto bagnato. Questo hanno fatto i ragazzi di Corners CZ, in un video POV pubblicato su YouTube che - scommettiamo - diventerà virale. Guardatelo qui sotto se non ci credete!

L'AUTO DEL MOMENTO Ben guidata, non c'è che dire, la Yaris GR mette bene a frutto la sua trazione 4x4, scaricando efficacemente a terra i 261 CV e 360 Nm del suo motore a 3 cilindri, anche sul fondo viscido della ''prova speciale''. Le immagini del video POV parlano da sole: sulla piccola peste giapponese, che ha già messo in riga rivali del calibro della Honda Civic Type-R e della Mini JCW (qui il video a Hockenheim), ci si può divertire tantissimo. Ma chi ne dubitava, del resto?