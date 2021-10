Utilitarie

Se è vero che due indizi fanno una prova, è molto probabile che la prossima generazione di Mazda 2 sarà strettissima parente della Toyota Yaris (qui il test drive), se non addirittura la stessa auto proposta con due differenti marchi sulla calandra. Questa ipotesi ve l'avevamo già avanzata a novembre 2020, sulla scorta di alcune dichiarazioni ufficiali e presentazioni fatte dalla Casa Giapponese agli investitori. Ora Carscoops mostra le foto spia di una Toyota Yaris con stemmi camuffati che sarebbe stata individuata all'interno di un cortile pieno di modelli Mazda. E a guardar bene, l'alloggiamento dello stemma sul frontale nelle foto spia potrebbe essere stato modificato per ospitare la M stilizzata di Mazda, della T tracciata con tre ellissi come nelle Toyota vere e proprie. Suggestioni?

Foto spia: questa Toyota Yaris sarebbe stata pizzicata in un parcheggio pieno di Mazda

PAROLA LORO ''Questo'', scrive la testata, ''ci porta a credere che il modello nella foto non sia in realtà una Yaris ma la cugina rimarchiata Mazda 2 del 2023 di cui si vocifera''. Mazda, dopotutto, l'aveva confermato ufficialmente che avrebbe utilizzato il sistema ibrido Toyota come soluzione ottimale per rispondere alle esigenze e ai requisiti di ciascuna regione, con particolare riferimento alle stringenti limitazioni in fatto di emissioni figenti nel Vecchio Continente. Questa collaborazione è il risultato della partnership Toyota-Mazda, con quest'ultima che ha annunciato l'arrivo in Europa, entro i prossimi due anni, di un ''modello fornito dall'OEM (Toyota, n.d.r.) basato sulla Yaris THS''.

LE COLLABORAZIONI DI TOYOTA Tutto vero o solo un abbaglio? Per ora manca una dichiarazione ufficiale a chiarire i termini esatti della partnership tra i due Marchi giapponesi, ma Toyota non sarebbe nuova a operazioni del genere, con particolare riferimento alla coupé GT86, ribattezzata BRZ da Subaru, alla Supra che fornisce la base meccanica per le spider BMW Z4 2019 (qui la prova) e per lo stretto rapporto con Suzuki per la produzione della station wagon Swace e del SUV Across.

Mazda2, nuova generazione su pianale Yaris Hybrid

L'OGGETTO DEL DESIDERIO Momento d'oro, insomma, non solo per i powertrain ibridi Toyota, che in modo più discreto troviamo sotto al cofano di tanti altri marchi, ma anche per le piattaforme: in un gioco di sinergie internazionali di alto profilo. Nel caso della futura Mazda 2 - quale che sia il suo vero aspetto dovremmo scoprirlo presto - parliamo di un motore a benzina a tre cilindri da 1,5 litri aspirato, accoppiato a due motogeneratori elettrici e a un pacco batterie agli ioni di litio, a dare una potenza combinata di 116 CV e 120 Nm di coppia, trasmesse alle ruote anteriori attraverso la nota trasmissione cambio eCVT. Restiamo in attesa di vedere quale carrozzeria decideranno di fargli indossare.

Fonte: Carscoops

Pubblicato da Emanuele Colombo, 04/10/2021