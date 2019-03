Autore:

Emanuele Colombo

PIÙ GRANDE, PIÙ AGILE Sopra è diventata più grande: lunga 4,32 metri guadagna 85 mm, oltre a 74 mm in larghezza e 13 mm in altezza, per una capacità del bagagliaio cresciuta di oltre il 50% (ora il volume è di 281 litri). Sotto però ha un passo più corto e carreggiate allargate, così da esaltare l'agilità. La nuova BMW Z4 2019, classica riadster con tettuccio elettrico in tessuto, cambia davvero tanto. Ecco esattamente come.

LO CHASSIS Dotata anteriormente di sospensioni a quadrilatero e posteriormente di un sistema multilink a cinque bracci, la nuova BMW Z4 roadster ha di serie lo sterzo adattivo che modifica dinamicamente tanto l'assistenza quanto il rapporto tra angolo volante e sterzatura effettiva delle ruote per rispondere alla situazione in corso. Il cambio è, di serie, un automatico sequenziale Steptronic Sport a 8 marce. A richiesta si possono avere sospensioni Adaptive M Sport, i freni M Sport e differenziale controllato elettronicamente M Sport, offerti di serie solo sulla versione top.

SEI CILINDRI PER LA TOP Qual è la versione top? Si tratta della BMW Z4 M40i, che con un 6 cilindri in linea da 3,0 litri, con tecnologia M Performance Twin Power Turbo, sviluppa 340 CV, 500 Nm e consuma da 7,1 a 7,4 l/100 km nell'uso combinato, per uno spunto nello 0-100 km/ di appena 4,6 secondi. Questa versione monta di serie cerchi da 18 pollici, in luogo dei 17” delle versioni base: con i 19” offerti in opzione.

DUE VERSIONI DA 2,0 LITRI Meno performanti, ma non meno appaganti nella guida, sono le versioni che adottano come base il motore a 4 cilindri benzina da 2,0 litri, che viene declinato in due diversi livelli di potenza. Sulla BMW Z4 sDrive20i tale propulsore sviluppa 197 CV, 320 Nm e fa registrare consumi tra 6,0 e 6,1 l/100 km, con un tempo di 6,6 secondi nello 0-100. Di pari cilindrata e accreditato dei medesimi consumi è il motore della BMW Z4 sDrive30i, che riesce però a esprimere 258 CV e 400 Nm di coppia per un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi.

HANNO TUTTI IL FAP Tutti i motori sono dotati di filtro anti-particolato, visto che questo tipo di emissioni è diventato caratteristico anche delle unità a benzina dopo l'introduzione dell'iniezione diretta, e sono omologati secondo la recente normativa Euro 6d-Temp. Il comportamento dinamico, come di consueto, si può regolare tramite i driving mode Comfort, Sport o Sport+, che influiscono su motore, trasmissione, assetto elettronico e differenziale Msport, se presenti.

SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA La dotazione di sistemi di assistenza alla guida prevede di serie il Collision Warning, il Pedestrian Warning con funzione City Braking e il sistema di Lane Departure Warning. Sono invece a richiesta l’Active Cruise Control con la funzione Stop&Go, le informazioni sulle distanze di sicurezza, il Lane Change Warning System, il Rear Collision Prevention e il Cross-Traffic Alert, con il sistema Speed Limit Info con display No Passing Info e lo Head-Up Display BMW: una prima visione su una roadster del marchio.

ASSISTENTI DI PARCHEGGIO E MANOVRA Sempre tra le dotazioni a richiesta troviamo l’ Active Park Distance Control e la telecamera posteriore: fanno parte dell’Assistente di Parcheggio, che nelle manovre di parcheggio è in grado di gestire autonomamente sterzo, freno e acceleratore. Inoltre prevede la funzione di assistenza all'inversione, che permette di ripercorrere a ritroso, senza intervento umano, gli ultimi 50 metri percorsi.

I PREZZI Quanto costano le nuove BMW? I prezzi partono da 43.800 euro per la sDrive20i base compresi IVA e messa su trada. La BMW sDrive30i parte da 53.100 euro, mentre per la più potente BMW Z4 M40i servono 66.800 euro. Al netto degli optional, si intende.