QUASI PRONTA LA NUOVA CITYCAR TOYOTA Ultimi test invernali anche per la piccola Toyota Aygo di terza generazione, che a quanto pare è in una fase piuttosto avanzata del suo sviluppo. Infatti, dopo il concept che ne anticipa una versione crossover, ecco le immagini che ci mostrano un prototipo con elementi caratteristici più tradizionali: le luci posteriori verticali, le ruote molto spinte agli angoli della carrozzeria e un corpo compatto e piuttosto alto. Possiamo anche osservare che la citycar giapponese prende qualche spunto stilistico dall'ultima Yaris, come la zona posteriore della fiancata. Niente mimetizzazione sul tetto, e questo ci fa capire che la copertura in tela opzionale sarà nuovamente disponibile anche per questo modello. Il capo di Toyota Europe, Johan van Zyl, ha confermato che una nuova Aygo è in arrivo e sarà progettata e ingegnerizzata a Bruxelles, in Belgio. Invece, la produzione avverrà nello stesso stabilimento del modello attuale, a Kolín, nella Repubblica Ceca, con Toyota che prenderà il controllo della struttura dal gruppo PSA.

GEMELLE DIVERSE Oggi, l'attuale Aygo è costruita insieme alle gemelle Peugeot 108 e Citroën C1, che condividono la piattaforma. Tuttavia, non ci sono progetti di successione in programma per i due modelli francesi, quindi il produttore giapponese continuerà da solo per non rinunciare alla fetta di mercato che arriva dal segmento A. Nel 2019, il vicepresidente di Toyota Motor Europe Matt Harrison dichiarò che l’Aygo è ''un business redditizio per la Casa giapponese'', a differenza di molti dei suoi rivali. ''Stiamo vendendo 100.000 esemplari all'anno. Ha una personalità tutta sua, quindi è un modello funzionale al nostro marchio. È l'auto più rilevante per un pubblico giovane, quindi è il punto di accesso alla nostra gamma''. Tornando alla Aygo nuova, per ora sono stati resi pubblici pochi dettagli tecnici. Per esempio, sappiamo che sarà costruita partendo dalla piattaforma TNGA GA-B (anche se accorciata) della Yaris. Ciò dovrebbe migliorare sostanzialmente la rigidità del telaio, a vantaggio di robustezza e piacere di guida. Oltre alla versione standard, potrebbe esserci anche una variante in stile crossover, come oggi è molto di moda.