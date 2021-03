SUV TRI-GUSTO Tra l'anteprima virtuale e il debutto nel mondo reale, la distanza si misura ormai in semestri (e siamo alla scadenza del secondo). Tempi di attesa tuttavia ormai agli sgioccioli: Toyota Yaris Cross sarà ordinabile entro la primavera 2021 e, per ripagare il pubblico della pazienza, le versioni in vendita saranno tre. A Yaris Cross Lounge, quella della prima mondiale del 2020 (riguarda il nostro video identikit), si aggiungeranno Yaris Cross Premiere Edition così come Yaris Cross Adventure, rispettivamente la serie di lancio e la declinazione più sportiva.

YARIS CROSS ADVENTURE Ideale complemento di un SUV compatto di segmento B di stampo giovanile, il pacchetto Adventure si distingue dall'allestimento Lounge sia grazie al look più...estroverso, sia per la sua maggiore versatilità di impiego. Si notino ad esempio i profili a contrasto nella parte bassa del frontale e al paraurti posteriore, il set di barre portatutto color argento sul tetto, inoltre i cerchi in lega da 18 pollici con finitura grigio scuro. In abitacolo, il mood di Yaris Cross Adventure si esprime invece nei dettagli delle finiture nero lucido e nel rivestimento nero del cielo. I sedili anatomici in pelle e tessuto hanno una trama particolarmente sportiva ed è presente una linea decorativa del caratteristico colore Gold di Yaris Cross sia sul cruscotto soft-touch nero, sia sulle modanature interne delle portiere. Volante e cuffia della leva del cambio sono in pelle.

YARIS CROSS PREMIERE Massima espressione della gamma Yaris Cross è tuttavia l'allestimento Premiere, serie limitata disponibile solo per i primi 12 mesi di vendita e prenotabile già in fase di prelancio. Badge Premiere, uguale rivestimenti dei sedili in pelle, cerchi in lega da 18 pollici dal design e la lavorazione specifici, portellone posteriore motorizzato con kick sensor, head-up display, infine la finitura Brass Gold bicolore per la carrozzeria.

REPETITA IUVANT Anche se costruita sulla stessa piattaforma TNGA, in variante GA-B come la nuova Yaris, Yaris Cross ha una posizione di guida più alta e una maggiore altezza da terra, fedele al suo DNA di vero SUV. Il powertrain ibrido è basato sul noto sistema full hybrid electric da 1.5 litri a ciclo Atkinson di quarta generazione da 116 CV che ha debuttato su Yaris Hybrid standard (qui la nostra prova). Emissioni di CO2 pari a circa 100 g/km sy Yaris Cross a trazione anteriore, inferiori a 110 g/km sui modelli AWD-i, cioè quelli equipaggiati di un sistema di trazione integrale intelligente (vedi anche GR Yaris) che passa automaticamente dalla trazione anteriore alla trazione integrale a seconda delle condizioni stradali. A breve, gamma prezzi e tempi esatti dell'arrivo nei negozi in tutta Italia.