ULTRA YARIS Nativa digitale e in ogni senso. Sia perché sbocciata in tempi di lockdown (aprile 2020) e quindi presentata solo in forma virtuale, sia perché al suo interno accoglie un ampio spettro di tecnologie di comfort, intrattenimento e sicurezza. Toyota Yaris Cross perfetto SUV compatto dei primi anni Venti del Terzo Millennio: tascabile (4,18 metri), connesso, soprattutto cromosomi Yaris, una autentica certezza sia per stile, sia per qualità. In Europa arriverà solo a 2021 inoltrato (estate?). In Giappone invece è sul mercato sin da ora. Con prezzi che partono da 1.798.000 Yen, l'equivalente di circa 14.200 euro. Quanto costerà in Italia? Basta un'equazione.

CAMBIA VALUTE Innanzitutto, non è chiaro se alle nostre latitudini Toyota proporrà su Yaris Cross solo la motorizzazione ibrida, oppure anche una versione esclusivamente a benzina. Vada per la seconda ipotesi, tuttavia il parallelismo tra Yaris e il suo alterego in chiave SUV ha senso solo in caso di motore ibrido (e trasmissione automatica a varazione continua CVT), identico sia sull'una, sia sull'altra, ovvero il noto 3 cilindri da 1,5 litri a ciclo Atkinson da 101 cv, e che abbinato al motore elettrico sviluppa una potenza di sistema di 116 cv. Quanto invece alla variante monoalimentata: il medesimo 1.5 per Yaris Cross, il più piccino 1.0 per Yaris ''vulgaris''. Quindi: in patria (guida a sinistra e il posto guida a destra, vedi foto), Yaris Cross Hybrid da 2.284.000 Yen (18.000 euro circa), nuova Yaris Hybrid da 1.998.000 Yen (15.800 euro). A parità di trazione (anteriore), differenziale perciò di 286.000 Yen (2.200 euro circa).

ECCO IL GAP Decliniamo ora l'operazione in chiave nostrana. In Italia, Yaris Hybrid parte da 21.500 euro: moltiplicando il delta prezzo di un immaginario coefficiente (il listino domestico è sensibilmente inferiore), si ottiene un valore di 3.000 euro o poco più. Yaris Cross Hybrid attaccherà perciò a quota 24.500 euro, circa 5.000 euro in meno di C-HR Hybrid (il SUV che idealmente in gamma occupa il gradino superiore) e in linea con competitor come Renault Captur e Peugeot 2008 nelle rispettive varianti turbodiesel (l'alimentazione in diretta concorrenza col full hybrid) di potenza equivalente o simile. Solo proiezioni: presto, avremo dati più precisi.