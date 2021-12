Toyota C-HR MY22, cosa cambia e cosa invece no

Per il popolare crossover coupé giapponese, nuovi accessori e infotainment più evoluto, vedi connettività wireless per Apple CarPlay

C'è il nuovo che avanza, c'è pure lo specialista navigato. Il clamore suscitato dal manifesto programmatico Toyota, appuntamento col quale il colosso giapponese ha annunciato la propria intenzione di abbandonare i motori termici entro il 2035, mostrando nel frattempo una serie di nuovi prodotti di prossima uscita, vedi il SUV elettrico bZ4x, vedi anche Corolla Cross, ha in parte distolto l'attenzione per le novità che interessano il crossover C-HR. Un prodotto che in Europa conserva da anni una schiera di fedeli follower. I cambiamenti in vista del 2022 sono di circostanza, ma migliorativi.

Toyota C-HR, tempo di (mini) aggiornamento

FUORI Esteticamente parlando, Toyota introduce su C-HR l'allestimento cuore di gamma cosiddetto C-LUB (che in Italia dovrebbe mutuare un altro nome), in parte ispirato alla versione GR Sport, ma rispetto alla quale porta in dote una nuova esclusiva opzione di verniciatura bicolore, che combina una carrozzeria Amethyst con un colore argento o nero a contrasto per il tetto, i montanti anteriori e lo spoiler posteriore. Completa il kit esterno un set di cerchi in lega da 18 pollici di nuovo design.

Toyota C-HR 2022, nuovi cerchi in lega

DENTRO In abitacolo, il rivestimento dei sedili si avvale di una nuova combinazione di tessuto e morbida pelle sintetica. Per i dettagli delle rifiniture, si è scelta una fresca tonalità canna di fucile.

C-HR 2022, nuovi sedili

QI ELEVATO Per il 2022, l'intera gamma Toyota C-HR ottiene inoltre l'ultima release del sistema multimediale Toyota Smart Connect, portando connettività, funzionalità e facilità d'uso a un livello superiore. La nuova piattaforma ha una capacità di elaborazione (CPU) più potente e più veloce e dialoga con il conducente tramite il solito touchscreen centrale ad alta definizione da 8 pollici.

Toyota C-HR MY22, novità per il sistema multimediale

OVER-THE-AIR Nuovo Toyota Smart Connect, uguale anche nuovo assistente vocale di bordo (che riconosce anche i comandi espressi in modo colloquiale), aggiornamenti software via etere e integrazione smartphone senza fili in caso di sistema operativo iOs (wireless Apple CarPlay). Funzionalità Android Auto, invece, ancora subordinata alla connessione via cavo.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/12/2021