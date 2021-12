Al Kenshiki Forum 2021 Toyota presenta nuova Corolla Cross e Lexus ROV Concept

Il Kenshiki Forum è una sorta di keynote in stile Apple, con il quale Toyota svela al grande pubblico le strategie e gli obiettivi, che il colosso giapponese desidera raggiungere nei prossimi anni: l’edizione 2021 è la terza in ordine di tempo. La conferenza - il cui significato letterale è ''inseguire la conoscenza'' - è stata dominata dalle tematiche ambientaliste, con un focus speciale sulle soluzioni ideate dal Gruppo nipponico per far fronte alla grande sfida della sostenibilità. Una mission che sta mettendo a dura prova tutto il mondo dell’automotive.

Nuova Toyota bZ4X

RIDURRE LE EMISSIONI Cuore della conferenza plenaria, che ha visto susseguirsi sul palco: Matthew Harrison Presidente e CEO di Toyota Motor Europe, Gerald Killmann Vice Presidente della divisione R&D e Gill Pratt Direttore del Toyota Research Institute (TRI); l’intenzione manifesta di Toyota di pianificare una strategia di ampio respiro che risulti conforme alle decisioni di COP26 e al piano UE per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica entro il 2030.

Toyota Yaris in allestimento GR Sport

VEDI ANCHE

MIX TECNOLOGICO Per centrare questi ambiziosi obiettivi, Toyota è convinta di dover intervenire - fin da subito - sulla commercializzazione di nuove vetture a basso impatto ambientale, riducendo al contempo le emissioni clima-alteranti lungo tutta la catena produttiva. In quest’ottica, va letta l’intenzione d'investire su tecnologie eterogenee, che spaziano dai propulsori termici ibridi, agli accumulatori più efficienti e di ultima generazione fino all’intensificazione dell’uso e della produzione dell’idrogeno come fonte di energia per l’autotrazione.

Toyota GR86: laterale

ARRIVANO COROLLA CROSS E GR86 Nel corso della presentazione spazio anche alle novità di prodotto, con la nuova Toyota bZ4X elettrica a rubare la scena (qui il nostro approfondimento). Insieme al nuovo SUV a zero emissioni, protagonista dell’evento la Toyota GR86: terzo modello della gamma GR ed erede spirituale della mitica GT86 (qui il nostro approfondimento). Spinta da un nuovo 2.4 litri boxer da 234 CV, la grintosa coupé jap dispone della trazione posteriore e del differenziale TorSen. Kenshiki Forum 2021 è stata l’occasione per conoscere inoltre Corolla Cross, un crossover di medie dimensioni da 4,46 metri di lunghezza (qui il nostro approfondimento). Powertrain full-hybrid con trazione anteriore o integrale e sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione.

Nuova Toyota Corolla Cross

FATE LARGO ALL'IDROGENO! Un balzo in avanti è stato compiuto anche dalla piccola Yaris, che dopo aver conquistato il Vecchio Continente, nel 2020 sbarca in Europa con il nuovissimo allestimento GR Sport. Pochi gli interventi sulla meccanica (solo qualche ritocchino all’assetto), ma tanto lavoro su estetica e dettagli, per dare all’utilitaria un aspetto ancor più sportiveggiante. Le novità per Yaris riguarderanno anche il sistema propulsivo. A Kenshiki Forum 2021 è stata infatti esposta la GR Yaris H2, spinta da un tre cilindri 1.6 turbo che brucia idrogeno (qui Toyota Corolla a idrogeno). L’idrogeno sarà fondamentale anche per il futuro di Lexus. Con ROV Concept, il premium brand del Sol Levante stuzzica infatti l’appetito del pubblico, suggestionandolo con piccolo fuoristrada tuttofare da 3,12 metri a bassissimo impatto ambientale.

Nuovo Lexus ROV Concept a idrogeno

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 02/12/2021