Linee da SUV-crossover, dimensioni mignon e un uso della livrea bicolore inovativo e sfrontato, che non si limita al solo tetto, ma interessa anche tutto il posteriore. E ancora, grandi ruote da 17 o 18” con sbalzi ridottissimi a suggerire un'idea di dinamismo e “confidence” come dicono i designer. È bellissima la nuova Aygo X – che si pronuncia Aygo Cross: un'auto , derivata dalla concept Aygo X Prologue, fatta in Europa per i clienti europei, che vuole essere pratica e accessibile, ma anche giovane e frizzante.

Toyota Aygo X Cardamom Green Limited Edition: il frontale

Le sue misure sono 3,70 m di lunghezza, per 1,74 m di larghezza e quasi 1,53 m in altezza, con guida rialzata di 55 mm rispetto alla vecchia Aygo e per questo più panoramica. Il bagagliaio va da 231 a 829 litri, 60 in più che in precedenza.

QUASI UNA CABRIO Per avere un termine di paragone famigliare a tutti, Aygo X è 7 centimetri più lunga di una 500, con un bagagliaio più grande del 70%: riprende dalla reginetta italiana delle citycar la capote apribile in tela, che scorre sulle cornici del tetto inamovibili, per concedere la guida col vento tra i capelli.

Toyota Aygo X Cardamom Green Limited Edition: il tetto aperto

PIATTAFORMA DA GRANDE La piattaforma è in comune con quella di Yaris e Yaris Cross (qui la prova), che appartengono alla classe superiore: a dare doti di silenziosità, contenimento delle vibrazioni e stabilità al top della categoria nella guida in autostrada. E nella guida in città la maneggevolezza è ai massimi livelli, grazie a un raggio di svolta di 4,7 metri: tra i più contenuti della categoria.

Toyota Aygo X Cardamom Green Limited Edition: vista laterale

Sotto al cofano, un tre cilindri da un litro di cilindrata che, va detto, non spicca per brillantezza. 72 cavalli e una coppia di 93 Nm a 4,400 giri non permettono alla Aygo un grande sprint. Due le versioni: con cambio automatico CVT – un'esclusiva nel segmento, dice Toyota – e un manuale a 5 marce che permette prestazioni leggermete migliori in velocità e consumi. 151 km/h e 15,5 secondi nello 0-100, con consumi dichiarati di 4,9 l/100 km, sono i numeri dell'automatica; 158 km/h e consumi di 4,7 l/100 km quelli della Aygo Cross manuale, che nello 0-100 è più lenta di appena un decimo di secondo.

Toyota Aygo X Cardamom Green: i cerchi specifici della Limited Edition

L'ELETTRIFICAZIONE PUÒ ATTENDERE Per ora non si parla di versioni ibride. Niente Toyota Aygo X Hybrid, per capirci, né una versione a trazione integrale: c'è solo la trazione anteriore. Ma la piattaforma, al netto del ridimensionamento, dovrebbe poter ospitare la motorizzazione full hybrid della Yaris, e perché no il motore elettrico aggiuntivo da 5 CV della Yaris Cross a dare un (blando) sistema AWD. Dunque mai dire mai.

Toyota Aygo X Cardamom Green Limited Edition: il tetto apribile è in tela

Più spaziosa dell'Aygo in via di pensionamento, la nuova Aygo X guadagna 45 mm all'altezza delle spalle dei passeggeri anteriori. Il design degli interni libera spazio tra i sedili e l'andamento della plancia, con l'elemento ovale al centro, suggerisce comunicazione e condivisione, anziché separazione tra gli occupanti. L'infotainment è quello che già abbiamo visto su Yaris e Yaris Cross, con schermo touch da 7 a 9 pollici e, nelle versioni top, ricarica e collegamento wireless per lo smartphone con Android Auto e Apple Carplay.

Toyota Aygo X Cardamom Green Limited Edition: volante e infotainment

Toyota Aygo Cross è proposta in quattro colori ispirati alle spezie – Chili Red, Juniper Blue, Ginger Beige e Cardamom Green. Le prevendite inizieranno a breve per la versione di lancio in serie limitata, mentre quelle standard sarannno nei concessionari entro la fine della primavera 2022. I prezzi sono in via di definizione, ma saranno al limite superiore del segmento, con un aumento rispetto a quelli della Aygo di precedente generazione, la cui gamma spaziava dai 13 ai 17mila euro circa. Aumento motivato dai contenuti tecnologici notevolmente più ricchi.

Toyota Aygo X Cardamom Green Limited Edition: le luci anteriori full Led

DOTAZIONI DI SERIE I listini in divenire impediscono, per ora, un quadro completo delle dotazioni, ma uno standard dato per certo è l'ultima versione della suite di aiuti alla guida Toyota Safety Sense con cruise control adattivo, mantenimento di corsia, riconoscimento pedoni e ciclisti e sistema pre-collisione, con assistenza alla sterzata di emergenza. Altri candidati sono la finitura bicolore, le luci a Led e il cambio CVT.

Motore 3 cilindri benzina, 998 cc Potenza 72 CV a 6.000 giri Coppia 93 Nm a 4.400 giri Cambio automatico CVT (manuale a 5 marce) Trazione anteriore Velocità 151 km/h (158 km/h) 0-100 km/h 15,5 secondi (15,6 secondi) Consumi 4,9 l/100 km (4,7 l/100 km) Dimensioni 3,70 x 1,74 x 1,53 m Peso 940 kg Bagagliaio da 231 a 829 litri Prezzo n.d.