GR REPLICA Ai modelli della divisione GR fa soltanto il verso, tuttavia l'effetto è tosto uguale. Toyota C-HR GR Sport la nuova versione sportiva del fortunato Suv coupé del marchio ''jap''. Livree Toyota Gazoo Racing, ma non solo. Quando in vendita? Da gennaio 2021.

ESTERNI Le modifiche al frontale di C-HR GR Sport comprendono un logo del marchio con sfondo nero, così come gli alloggiamenti dei fari, una finitura Piano Black per la parte centrale del paraurti e le cornici dei fari antinebbia, una griglia cromata scura e un nuovo spoiler anteriore dallo stile più aggressivo. Lateralmente, le modanature Piano Black sono accompagnate da un design esclusivo dei cerchi in lega da 19 pollici. Il posteriore è caratterizzato dal logo del marchio con sfondo nero, luce riflettente bordata in Piano Black, una rifinitura sotto il paraurti specifica e il logo GR Sport. Cinque esclusive combinazioni di colori esterni bitone, tra cui una nuova, unica nel suo genere: finitura Dynamic Grey con tetto nero.

INTERNI A bordo, Toyota C-HR GR Sport presenta una nuova finitura dell'abitacolo in Cool Silver e rivestimenti dei sedili in pelle e Alcantara, arricchiti da cuciture rosse e grigie di ispirazione GR. Ulteriori elementi su misura includono una corona del volante in pelle perforata, cuciture rosse a contrasto sia sul volante che sulla cuffia della leva del cambio, battitacco dedicato, logo GR Sport, un pulsante di stop/start GR e un'animazione di avvio GR nello schermo TFT del quadro strumenti davanti al guidatore. Le altre dotazioni includono vetri oscurati, smart entry, fari Full LED, navigatore, specchietti retrovisori auto ripiegabili, il funzionamento elettrico e il riscaldamento dei sedili anteriori e un eccezionale sistema audio JBL.

DRIVING DYNAMICS Non solo design. Gli pneumatici e il sistema di sospensioni e la regolazione dello sterzo sono stati progettati per migliorare sensibilmente il comportamento dinamico, pur mantenendo i livelli di comfort di marcia del resto della gamma C-HR. La vettura è equipaggiata coi nuovi Continental Premium Contact 6 da 19 pollici (225/45) che aumentano i livelli di aderenza dell'assale anteriore e la rigidità in curva, con conseguente migliore resistenza all'imbardata e minore sottosterzo se sottoposti alle stesse forze G. Il nuovo pneumatico risulta anche più leggero dell’attuale pneumatico da 18 pollici e garantisce la stessa resistenza al rotolamento e simili emissioni di CO2.

TECNOLOGIA/1 Nuova C-HR GR Sport è equipaggiato con l'ultima versione del Toyota Safety Sense - un insieme di tecnologie di sicurezza attiva progettate per aiutare a prevenire o mitigare le collisioni in una vasta gamma di situazioni di traffico. Al sistema di pre-collisione (PCS) sono state aggiunte diverse nuove caratteristiche, che includono l'assistenza alla sterzata d'emergenza (ESA) collegata al riconoscimento diurno dei pedoni e all'assistenza alle svolte negli incroci. Il dispositivo di assistenza alle intersezioni stradali fornisce un'avvertenza e una frenata automatica se il conducente svolta in prossimità di un veicolo in arrivo nella corsia opposta, o un pedone che attraversa la strada dalla direzione opposta dopo la svolta, mentre il sistema Lane Trace Assist (LTA) aiuta a mantenere il veicolo in carreggiata e centrato nella corsia.

TECNOLOGIA/2 Ulteriori nuovi sistemi di supporto al guidatore includono il Full Range Adaptive Cruise Control (ACC), combinato con il Road Sign Assist e l’Intelligent Adaptive Cruise Control, che permette di adattare facilmente la velocità di crociera alla velocità indicata dai segnali stradali.