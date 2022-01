Calendario Superbike 2022: circuiti, date, risultati

OBIETTIVO TREDICI Il mondiale Superbike accorcia di un evento rispetto al 2021, passando da 13 a 12 round per il 2022, ma c'è ancora la possibilità che si inserisca una 13° tappa, a seconda di come si evolverà la pandemia che attanaglia il globo da due anni e che ha rivoluzionato i calendari di tutti gli eventi motoristici internazionali. Al via della stagione partirà con i galloni di favorito Toprak Razgatlioglu, il neo-campione della Yamaha che ha spodestato dopo sei anni dominio Joanathan Rea con la sua Kawasaki. Occhio però all'agguerritissimo Alvaro Bautista, che tornato in sella alla Ducati darà del filo da torcere a tutti. Speranze anche per l'Italia con tre alfieri giovani e di alto livello come Andrea Locatelli, Michael Ruben Rinaldi e Axel Bassani che andranno all'assalto di un sogno. Di seguito tutti gli eventi della stagione 2022 delle derivate di serie, che scatterà in Spagna nel weekend del 10 aprile e che passerà una sola volta dall'Italia, il 10-12 giugno a Misano Adriatico. Ancora da stabilire, infine, la data del round australiano e quella del 13° eventuale round.

VEDI ANCHE

Il calendario WorldSBK 2022

Data Round Circuito 8-10 aprile Aragona MotorLand Aragón 22-24 aprile Paesi Bassi TT Circuit Assen 20-22 maggio Portogallo Circuito do Estoril 10-12 giugno Italia Misano World Circuit Marco Simoncelli 15-17 luglio Gran Bretagna Donington Park 29-31 luglio Rep. Ceca Autodrom Most 9-11 settembre Francia Circuit de Nevers-Magny Cours 23-25 settembre Spagna Barcelona-Catalunya 7-9 ottobre Portogallo Algarve International Circuit 21-23 ottobre Argentina Circuito San Juan Villicum 11-13 novembre Indonesia Mandalika International Street Circuit TBA Australia Philip Island Grand Prix Circuit

*Date da stabilire: Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia

Da comunicare: il 13° Round

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/01/2022