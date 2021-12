Superbike, meno cadute nel 2021. E il peggiore è...

SPAGNOLI IN VETTA E IN CODA Il mondiale 2021 è andato in archivio da un mesetto con il titolo vinto da Toprak Razgatlioglu sul sei volte iridato Jonathan Rea. Tra le chiavi del successo del turco ci sono anche le poche cadute fatte nel corso della stagione, appena 3 nel corso dei tredici round del campionato di quest'anno, contro le 6 del rivale. Toprak è stato tra i piloti più virtuosi, visto che l'unico che è caduto di meno (anche contando le wild card) è lo spagnolo Isaac Vinales, a terra una sola volta. Di contro c'è Alvaro Bautista in testa alla poco ambita classifica dei cascatori, con 12 scivolate, segno del mai sbocciato amore con la Honda CBR 1000 RR-R, sebbene peggio di lui abbia fatto Lucas Mahias, che con la sua Kawasaki è caduto 11 volte ma in appena 9 round. Tornando ai dati assoluti, alle sue spalle di Bautista c'è proprio il francese della Kawasaki, seguito dai due yamahisti del team GRT, Garret Gerloff e Kohta Nozane, con 10. Di seguito i dati completi, caduta per caduta, delle tre classi del mondiale.

Cadute nel Mondiale Superbike 2021 per pilota

Pilota Moto Cadute Round Media Alvaro Bautista Honda 12 13 0,92 Lucas Mahias Kawasaki 11 9 1,22 Garret Gerloff Yamaha 10 13 0,77 Kohta Nozane Yamaha 10 13 0,77 Leon Haslam Honda 9 13 0,69 Alex Lowes Kawasaki 9 13 0,69 Chaz Davies Ducati 8 11 0,73 Christophe Ponsson Yamaha 7 12 0,58 Michael Van der Mark BMW 7 13 0,54 Andrea Locatelli Yamaha 6 13 0,46 Leandro Mercado Honda 6 9 0,67 Jonathan Rea Kawasaki 6 13 0,46 Scott Redding Ducati 6 13 0,46 Tom Sykes BMW 6 10 0,60 Tito Rabat Kawasaki/Ducati 5 11 0,45 Michael Ruben Rinaldi Ducati 5 13 0,38 Axel Bassani Ducati 4 13 0,31 Eugene Laverty BMW 4 7 0,57 Samuele Cavalieri Kawasaki/Ducati 3 8 0,38 Loris Cresson Kawasaki 3 12 0,25 Jonas Folger BMW 3 11 0,27 Toprak Razgatlioglu Yamaha 3 13 0,23 Isaac Vinales Kawasaki 1 12 0,08 Wild Card Alessandro Delbianco Honda 3 1 3,00 Marvin Fritz Yamaha 3 2 1,50 Lachlan Epis Kawasaki 2 3 0,67 Karel Hanika Yamaha 2 1 2,00 Oliver Koenig Kawasaki 2 1 2,00 Jayson Uribe Kawasaki 2 2 1,00 Gabriele Ruiu BMW 1 1 1,00 Andrea Mantovani Kawasaki 0 2 0 Loris Baz Ducati 0 2 0 Luciano Ribodino Kawasaki 0 1 0 Luke Mossey Kawasaki 0 1 0 Marco Solorza Kawasaki 0 1 0 Naomichi Unamoto Suzuki 0 1 0

WorldSBK 2021, in media meno cadute che nel 2020, ma più del 2019

Cadute Round Media WorldSBK 2021 159 13 12,23 WorldSBK 2020 109 8 13,63 WorldSBK 2019 134 13 10,31

Cadute nei quattro campionati: a Misano il record di cadute!

Round WorldSBK WorldSSP WorldSSP 300 Yamaha Cup Totale Aragon 9 20 26 55 Estoril 15 10 25 Misano 11 37 35 6 89 Donington 12 12 24 Assen 12 18 37 10 77 Most 17 16 24 10 67 Navarra 15 16 31 Magny Cours 9 19 29 7 64 Barcellona 14 17 27 11 69 Jerez 11 15 23 49 Portimao 19 15 21 55 San Juan 6 7 13 Mandalika 9 5 14 Totale: 159 195 222 56 632

