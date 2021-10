Delle aste di Bonhams ve ne abbiamo parlato in più occasioni perchè, tra le varie moto in vendita, ci sono sempre dei piccoli gioielli che ci fanno sognare. Dopo diversi anni, Bonhams ha programmato la sua prima asta di moto in Italia e, per l'occasione, ha scelto il museo Moto dei Miti realizzato da Genesio Bevilacqua. Pilota amatore, ma soprattutto team manager del Team Althea in SBK e STK, Genesio ha raccolto grandi successi nel suo cammino sportivo: il culmine lo ha raggiunto nel 2011, vincendo il Mondiale SBK e STK 1000 rispettivamente con Checa e Giugliano, a bordo della Ducati 1198.

VEDI ANCHE

Questi due gioielli, insieme ad una delle BMW S 1000 RR con cui Raffaele De Rosa ha vinto nella STK1000 2016, sono le protagoniste dell'asta che Bonhams terrà per il weekend dell 1-3 Aprile 2022 nel museo di Civita Castellana, nei dintorni di Roma. ''Siamo davvero entusiasti di ospitare la nostra asta di debutto in Italia – che possiamo ritenere essere LA patria delle motociclette - e di avere ''L'uomo che ha sconfitto i giganti'' (Genesio Bevilacqua, ndr) come nostro nuovo partner''. Queste le parole del Global Head di Bonhams Motorcycles, Ben Walker. In totale, ci saranno circa 300 moto con collezionisti da tutto il mondo, così come alcune moto stradali iconiche come la Honda RC30, Bimota Tesi 2D e Ducati Senna 916 Prima Serie.

Pubblicato da Giorgio Sala, 12/10/2021