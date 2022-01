Drag race Lambo contro tutti: la Huracán biturbo scherza con Nissan e Porsche

DRAG RACE, CHE EMOZIONE! Chiunque abbia una passione per le gare di accelerazione sul classico quarto di miglio (circa 400 metri), molto amate dagli americani ma apprezzate anche dalle nostre parti, sa bene che sono fondamentali tre cose: potenza, trazione e riflessi del pilota. La perfetta combinazione di questi tre fattori è fondamentale per il successo in queste gare tanto veloci quanto adrenaliniche. Succede così in tutte le categorie di auto che prendono parte a questo genere di gare, a maggior ragione con esemplari derivati dalla serie ma con il motore elaborato. E proprio in quest’ultima classe non si ha possibilità di prevedere l’esito finale quando sono coinvolti veicoli pesantemente modificati. Si sono visti camion dare una lezione ad alcune muscle car, così come piccole hot-hatch riportare sui banchi di scuola le hypercar più potenti al mondo. E quando una supercar italiana affronta un bombardone giapponese e un altro tedesco, allora sarà molto facile aspettarsi “fuoco e fiamme”, giusto? Ebbene, la rivalità fra Lamborghini Huracán, Nissan GT-R e Porsche 911 è il carburante ad elevato numero di ottani per accendere la miccia e, francamente, crediamo sia meglio non pensare in anticipo all'esito, per gustarsi fino in fondo il risultato della drag race. Ma adesso guardiamoci il video pubblicato su YouTube dai ragazzi del canale web Drag Racing e Car Stuff . Tre, due, uno, semaforo verde!

LAMBO VINCE FACILE, MA... La prima gara vede la Lambo Huracán arancione, che per inciso sfrutta tutta l’arroganza del suo motore V10 ma abbinato a un paio di turbine (si, il trucco c'è e si vede...), che si batte con una Nissan GT-R, tuttora una macchina dalle prestazioni elevatissime, che potrebbero aver determinato la riluttanza del costruttore giapponese a regalarci un successore della serie R36. Ma torniamo alla prima battaglia, che si è trasformata anche nella prima vittoria per la Lamborghini turbo (come suona strano questo appellativo…) con un tempo di 9’09” contro 10’38”. La seconda prova ha visto scendere in campo contro la supercar italiana un’altra GT-R, questa volta di colore argento. L'esito è stato altrettanto decisivo: 9’19” per la portabandiera italiana contro un passaggio di 9’94” della giapponese. Last but not least, arriva il faccia a faccia con il team tedesco, che piazza sulla linea di partenza una 911 Turbo. Ahinoi, il tentativo per la coupé di Zuffenhausen è stato vano, e la Huracán ha vinto ancora una volta alla grande: 8’9” contro un passaggio piuttosto disonorevole (ovviamente in questo contesto) di 10’43”. Insomma, adrenalina alle stelle e spettacolo assicurato, soprattutto se la vittoria va appannaggio del tricolore italiano.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/01/2022