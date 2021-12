Video: le drag race più pazze del mondo

Auto pompatissime si affiancano sulla linea di partenza, il semaforo si accende, i motori si imballano al limitatore e poi via. Cosa c'è di più... scontato? Per carità, le drag race ci hanno regalato video spettacolari, come quello che vede la figlia 14enne di Ken Block sfidare con la Hoonigan da 1.400 CV un vero dragster che di cavalli ne ha 4.000. Ma guardate un po' che cosa vi ho trovato scavando nell'antologia delle gare di accelerazione? 11 sfide realmente fuori di testa che vedono impegnati carri armati, scuolabus, camion a razzo e persino treni a vapore!

HANNO FATTO LA STORIA Il video, è vero, non è nuovissimo, ma decisamente spicca per originalità. E se amate le sfide tra mezzi diversi non dovete perdervi quest'altra drag race, organizzata da Red Bull Racing sulla pista dell'aeroporto di Istanbul. Vede di fronte la monoposto di Formula 1 Red Bull F1 RB8, la Tesla Model S S P100DL, l'Aston Martin Vantage e la Lotus Evora GT 410 contro la moto Kawasaki Ninja H2R, un caccia F-16 dell'aviazione turca e un jet privato Challenger 605. Gentlemen, start your engines!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/12/2021