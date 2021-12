4.000 CV a trazione posteriore vs 1.400 CV 4x4. Chi vince? Il video

''Du' gust il megl che uan'', diceva Stefano Accorsi in un celebre spot televisivo. E seguendo il ragionamento, 4.000 cavalli dovrebbero essere meglio di 1.400 quando si tratta di fare una gara di accelerazione. Giusto? In linea di principio sì, ma se ci sono altri parametri a entrare in gioco la risposta potrebbe non essere così scontata. Ecco il video della drag race tra la Ford Mustang Hoonicorn da 1400 CV di Ken Block, a trazione integrale, affrontare in una drag race un vero e proprio dragster a trazione posteriore: una Corvette C6 da 4000 CV appunto, che nelle opportune condizioni supera i 340 km/h di velocità in soli tre secondi e mezzo. Chi vince?

VEDI ANCHE

AL VOLANTE UNA QUATTORDICENNE Nel video, il pilota della Corvette Alex Laughlin spiega con dovizia di particolari quanto pazzesco sia il motore della sua macchina, ma pone seri interrogativi sulla possibilità di gestirla. La gara di oggi non si tiene su una drag strip preparata per questo genere di competizioni, ma su un tratto d'asfalto normale, con tanto di una cunetta a circa metà del percorso che, con queste potenze in gioco, può causare perdite di aderenza dalle conseguenze disastrose. Ad aggiungere pepe alla sfida, dietro al volante della Hoonicorn si siede Leah Block, figlia del protagonista dei video Gymkhana, che a soli 14 anni di età dimostra riflessi fulminei e una controllo sul veicolo da consumata professionista delle corse. Come va a finire? Bastano 2.600 CV di vantaggio a compensare la minore trazione?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 08/12/2021