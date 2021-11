LA LAMBO RACCOGLIE IL GUANTO DI SFIDA La Lamborghini Huracán Evo è un’auto davvero molto veloce, capace di performance entusiasmanti e che non ha bisogno di presentazioni, visto il pedigree tecnologico che può mettere sul piatto. Una macchina che appartiene all’élite delle supercar e non teme il faccia a faccia con nessuna rivale, anche 100% elettrica... Tuttavia, può capitare di doversi difendere dalla spavalderia di qualche esuberante prototipo, magari una monoposto come quella che ha lanciato il guanto di sfida alla supercar italiana qualche giorno fa in America. La singolar tenzone si è consumata sulla classica strip del quarto di miglio e la rivale non è una macchina qualunque. Infatti, si tratta dell’auto che ha preso d'assalto la Pikes Peak International Hill Climb di quest'anno, ottenendo il miglior tempo assoluto. La strabiliante macchina da corsa in questione è la Wolf GB08 TSC-LT. Ha gareggiato nella classe Unlimited lungo il leggendario tracciato in Colorado e con il pilota Robin Shute al volante, ha stabilito un tempo di 5’55”246 (la neve ha costretto gli organizzatori a spostare il traguardo più in basso dell’originale, da qui il crono migliore rispetto al record ottenuto nel 2018 dal prototipo elettrico Volkswagen ID.R).

Drag Race Lamborghini Huracan vs Wolf GB08 TSC-LT: la supercar del Toro

MONOPOSTO MOTORIZZATA HONDA A spingere dannatamente forte la Wolf ci pensa un motore 4 cilindri K20 da 2,0 litri di origine Honda che è stato turbocompresso ed eroga 650 CV. A rendere l’auto ancora più performante è il fatto che pesa solo 590 kg. Avete capito bene, nemmeno 600 kg, per un rapporto peso/potenza di 0,9 kg/CV! La Huracán Evo risponde con un V10 aspirato da 5,2 litri per 640 CV di potenza e nonostante abbia il vantaggio della trazione integrale, il peso di 1.497 kg (2,33 kg/CV), le lascia poche speranze di successo contro la Wolf in una gara di accelerazione con partenza da fermo. Per dare una chance al toro di Sant’Agata, gli organizzatori di questa singolare prova, i ragazzi del team di Hoonigan, hanno permesso alla Huracán di provare con una partenza lanciata da circa 25 km/h, mentre il pilota della Wolf ha sempre avuto l’obbligo dello scatto da fermo. Sulle tre prove l’italiana ha vinto una volta con un testa a testa molto serrato, tanto che la Lambo ha tagliato il traguardo appena un paio di metri davanti alla rivale monoposto. Guardiamo insieme il video, che ci regala un bel po’ di adrenalina, poi finiamo con le considerazioni.

LA LAMBO VA FORTE, MA… Le immagini ci mostrano che il successo è stato ottenuto anche a causa di una partenza piuttosto scadente della Wolf, ma l’onore è stato salvato sul filo di lana. Tuttavia, non c’è storia, si possono avere badilate di cavalli sotto al piede destro, ma uno dei fattori determinanti è la leggerezza. Meno peso significa più agilità e migliore reazione negli scatti da fermo. Non c’è trazione integrale che possa tenere…

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/11/2021