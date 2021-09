PARENTI SERPENTI Tesla Model S Plaid è senza dubbio una delle sportive elettriche del momento. Da quando è iniziata la commercializzazione negli USA - sul web - hanno cominciato a circolare centinaia di video che documentano quanto sia veloce la berlina a batterie di Elon Musk. Non si tratta di certo di una novità per Tesla, abituata a sorprendere il pubblico grazie alle performance strabilianti dei suoi modelli. Per verificare sul campo le potenzialità di Model S Plaid (Tri Motor AWD da 1.020 CV, 322 km/h di velocità di punta), Kurt Niebuhr e Carlos Lago di Edmunds.com hanno orchestrato una drag race fra la 3 volumi e nuova Model Y Performance (Dual Motor AWD da 240 km/h di velocità massima). Sebbene esteticamente Model Y possa sembrare un crossover placido e innocuo, sottopelle nasconde un’indole grintosa. Un’anima sportiva che gli ha permesso di battere mostri sacri a pistoni, come: Ford Shelby Mustang GT500, Jeep Grand Cherokee Trackhawk e BMW X3M.

CHI LA SPUNTA? Quindi la domanda che tutti si pongo è: come se la caverà contro Model S Plaid? Non molto bene, per usare un eufemismo. Con il classico quarto di miglio coperto in meno di 9 secondi, Model S Plaid è circa due secondi più veloce della sorella a ruote alte, una vera eternità! Non basta neppure un Jump Start, la Model Y Performance - in ogni circostanza (compreso un kick down in movimento) - viene annichilita da Model S Plaid. Un vantaggio stratosferico quello di Model S Plaid, dovuto ai tre motori elettrici che le consentono di bruciare lo 0-100 in appena 2,1 secondi. Che dire, da appassionati non vediamo davvero l’ora che la sportiva di Palo Alto varchi l’Atlantico per affrontare le agguerritissime rivali teutoniche a pistoni. Nel frattempo ci accontentiamo dell’eterna sfida con Porsche Taycan per il primato al Nürburgring.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 20/09/2021