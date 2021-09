FRANTUMA RECORD Il patron di Tesla Elon Musk ha annunciato, sul suo profilo Twitter, che Model S Plaid ha chiuso un giro cronometrato al Nürburgring in 7 minuti 30 secondi e 909 millesimi. È da più di due anni che l’azienda californiana testa sul celebre circuito tedesco la sua berlina ad alte prestazioni, ma fino a ora non avevamo idea di quali fossero le potenzialità dell’auto. L’immagine condivisa da Musk su Twitter mostra due tempi: 7:30,909 e 7:35,579. A quanto pare il primo riscontro si riferisce al giro svolto sulla configurazione del tracciato da 20,6 km, mentre il secondo sulla versione da 20,832 km (quello utilizzato più comunemente dal 2019).

GUERRA APERTA Il tempo stabilito da Model S Plaid (7:30,909) è di fatto il nuovo record della categoria sportive elettriche. Un primato che fino a questo momento apparteneva a Porsche Taycan Turbo, che nel 2019 aveva fermato le lancette del cronometro su 7:42,3. Non ci sorprenderebbe se la Casa tedesca decidesse di ravvivare la sfida schierando Taycan Turbo S per tentare di riconquistare la vetta della classifica. Tuttavia, non va dimenticato che svariate berline con motori termici hanno chiuso un giro al ‘Ring più velocemente della Tesla Model S Plaid in questione. Nello specifico, parliamo di Mercedes-AMG GT 63 S (7:23,009), Jaguar XE SV Project 8 (7:18,361) e Porsche Panamera Turbo (7:29,81).

Tesla Model S Plaid just set official world speed record for a production electric car at Nurburgring. Completely unmodified, directly from factory. pic.twitter.com/AaiFtfW5Ht — Elon Musk (@elonmusk) September 9, 2021

DI NUOVO IN PISTA? Attualmente i due prototipi elettrici più veloci che abbiano mai girato al Nürburgring sono: Volkswagen ID.R con un tempo di 6:05.336 e NIO EP9 (6:45,90). Secondo Musk, la Model S Plaid impiegata per il record non era modificata, ma identica ai modelli di serie sfornati dalle fabbriche californiane. L’eccentrico magnate ha aggiunto inoltre che presto una Model S Plaid appositamente preparata con superfici aerodinamiche, freni in carbonio e pneumatici da pista si getterà di nuovo fra i saliscendi del ‘Ring. Beh che dire? La guerra fra Palo Alto e Stoccarda sembra davvero non avere fine...

Listino Tesla Model S

Allestimento CV / Kw Prezzo Model S 100 kWh Long Range Dual Motor AWD - / - 84.970 € Model S 100 kWh Performance Dual Motor AWD - / - 101.970 € Model S 130 kWh Plaid Tri-Motor AWD - / - 140.990 €