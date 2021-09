Rifila ben 7 km/h a una blasonata sportiva come la BMW M4 Competition (qui il video della sua prova) e 3 km/h alla specialistica Toyota GR Yaris (qui il suo filnato): il crossover compatto elettrico Tesla Model Y, derivato dalla Model 3, nella prova dell'alce ha fatto faville. Guardate qui sotto il video dal canale YouTube di KM77.

IL SUCCESSO IN CIFRE Con una velocità di ingresso tra i coni di ben 83 km/h il SUV di Elon Musk si pone al livello delle migliori auto che abbiano mai sostenuto il test dell'alce del sito spagnolo: la Ford Focus e la Tesla Model 3 appunto, rispetto alla quale il corpo vettura rialzato e il maggior peso della Y non sembrano avere controindicazioni.

Tesla Model Y il test dell'alce delle migliori rivali

LE ARMI DELLA MODEL Y Della Model Y gli spagnoli sottolineano la facilità di gestione nella manovra di emergenza, costituita da un rapido doppio cambio di corsia a gas rilasciato. Lo sterzo è preciso e progressivo, l'assetto rimane composto grazie al baricentro basso e al buon lavoro delle sospensioni. E un controllo di stabilità particolarmente a punto fa il resto: lasciando slittare il posteriore quel tanto che basta per garantire la migliore direzionalità del veicolo.

Tesla Model Y nel test di slalom

BRILLA ANCHE NELLO SLALOM La frenata rigenerativa contribuisce a rallentare l'auto prima e durante la manovra, accendendo addirittura gli stop al rilascio del gas, ma in misura non superiore ad altre auto tradizionali testate in precedenza, chiariscono gli spagnoli. Successo pieno, insomma: niente dietrologia, please. Tanto più che anche nella successiva prova di slalom la Model Y si è comportata molto bene, confermando ottime doti di agilità e precisione, con un rollio ridotto al minimo. Chapeau!