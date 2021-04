MACCHINA DELLA VERITÀ Primavera, tempo di tirarsi a lucido in vista della bella stagione, di allenarsi a porte chiuse per poi dare sfoggio delle proprie abilità anche in pubblico, nella speranza che rimanga favorevolmente impressionato. Ci siamo tutti compiaciuti delle proprietà di sicurezza che Dacia Sandero ha maturato, e delle quali ne è testimonianza il test dell'alce di cui parlammo i giorni scorsi. Ora tocca alla collega ad emissioni zero: Dacia Spring un full electric city SUV sicuro? Beh, per lei parlano le immagini. In video, guarda come se la cava e giudica tu stesso.

LOW COST, HIGH STANDARD Sorprendentemente (o forse no), per quanto di fascia economica la Spring - come si apprezza dalla recensione confezionata dai tester del magazine spagnolo km77.com - completa indenne il classico esamino dell'evitamento brusco di un ostacolo fino alla velocità di 77 km/h. Come si evince dal video, non che la prova metta in rilievo esclusivamente qualità meccaniche impeccabili: quando viene spinto al limite, il telaio del mini e-SUV franco-rumeno (qui il nostro Spring test drive) tradisce una chiara tendenza al sovrasterzo. Tuttavia, una volta che il driver prende confidenza, Spring sfila i conetti senza colpirne nemmeno uno. Solo affrontando le porte oltre la soglia arbitraria dei 77 km/h, l'auto si trasforma in una scatoletta incontrollabile. Ma solo allora: sotto l'asticella, ispira sicurezza.

SPRING CONTRO TUTTI E elettriche di altri marchi? Quale pagella meritano al test dell'alce? Da un modello all'altro, la valutazione scarta anche di parecchio. Per attraversare la sequenza di birilli senza combinare guai, Honda e deve impostare lo speed limiter al massimo a 75 km/h. Meno lusinghiere anche le performance di Seat Mii Electric e di un super concorrente come Tesla Model X, i cui migliori risultati sono stati registrati a 70 km/h. Persino Porsche Taycan Turbo S ha litigato col tachimetro, superando il test a 78 km/h, ma solo dopo alcuni tentativi. La manovra, al contrario, non rappresenta alcuna minaccia per Tesla Model 3: la berlina schiva senza scomporsi l'alce immaginario anche a una velocità di ingresso di 83 km/h. Elettrica che vai, reazioni che trovi. E Spring, a quanto sembra, appartiene alla ''white list''.