Editoriale

Youtuber pieni di soldi che mettono a rischio o distruggono beni costosissimi per andare a caccia di clic, come era accaduto con il salto delle Lambordghini, è in genere uno spettacolo francamente discutibile. Quello che vi propongo oggi, però, ha un pregio (anche se non intenzionale): sulla falsariga del programma Mythbusters risponde a una domanda tutto sommato lecita, come si comportano le auto elettriche in caso vengano investite da una gran quantità d'acqua? Quanto sono isolate? Non si rischia di rimanere fulminati?

UNA SCIOCCHEZZA CHE FA RIFLETTERE Lo youtuber protagonista del canale Chillin' with Chet - va detto - non lo fa per questo: ''Perché guidare la mia nuovissima Tesla Model S da 150K sott'acqua? Onestamente perché nessuno l'ha mai fatto prima e mi è venuto in mente quando ho pensato a idee per lanciare il mio canale e avere tutti gli occhi su di esso il più velocemente possibile'', scrive lui. Non di meno il video che trovate qui sotto è di ispirazione per qualche riflessione tecnica di qualche rilievo.

LA TESLA SOTTOMARINO I fuoristradisti lo sanno bene: guidare un'auto tradizionale due metri sott'acqua sarebbe impossibile senza uno snorkel, un tubo sopraelevato che permette al motore di succhiare aria fresca - necessaria alla combustione del carburante - senza finire per aspirare anche l'acqua, che manderebbe il motore in pezzi. Con un'auto elettrica come la Tesla Model S Plaid del filmato questo problema non c'è, ma c'è il problema dei cortocircuiti. Per evitare eccessivi problemi in questo senso, visto che l'isolamento della parte elettrica è all'esterno, ma non è altrettanto curata all'interno dell'abitacolo, Chet provvede a sigillare tutto il sigillabile. Il problema, a questo punto, è che l'aria intrappolata a bordo rende l'auto galleggiante e il nostro youtuber cerca di rimediare con tanta zavorra. Come va a finire? Guardate il video, se non l'avete ancora fatto.

Listino Tesla Model S

Allestimento CV / Kw Prezzo Model S 100 kWh Long Range Dual Motor AWD - / - 84.970 € Model S 100 kWh Performance Dual Motor AWD - / - 101.970 € Model S 130 kWh Plaid Tri-Motor AWD - / - 140.990 €